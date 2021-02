Giulio Pretelli infrange il patto con Pierpaolo e torna in tv per difende la zia: “Un hacker” (VIDEO)

Giulio Pretelli infrange il patto col fratello maggiore Pierpaolo

E’ bastata solo settimana per infrangere nuovamente il patto che Giulio Pretelli ha fatto al fratello maggiore Pierpaolo. Infatti nella sua ultima ospitata al Grande Fratello Vip 5 quando ha fatto una sorpresa al consanguineo, gli aveva promesso che non sarebbe più andato nei salotti televisivi per parlare di lui.

Era stato lo stesso ex Velino di Striscia la Notizia a non intromettersi nel suo cammino all’interno della casa di Cinecittà, sottolineando che se gli fossero mancati dei soldi, piuttosto che andare sul piccolo schermo, glieli avrebbe dati lui. Ma a quanto pare al 20enne piacciono le luci delle telecamere e per questo motivo ha accettato l’invito di Barbara ed essere presente nella nuova puntata di Live Non è la d’Urso.

La vicenda della bambola voodoo

E proprio nel talk domenicale di Canale 5, Giulio Pretelli è tornato per dire tutta la verità sulla presunta chat di sua zia, Maristella Pretelli. Giorni fa infatti, sui vari social network sono iniziati a circolare con insistenza dei post dove la donna avrebbe chiesto ai suoi seguaci di far girare la notizia che vedeva Giulia Salemi aver creato una bambola voodoo per far disinnamorare il nipote Pierpaolo Pretelli da Elisabetta Gregoraci.

“Questa è magia nera, questa gli ha fatto il malocchio!”, ha scritto un utente all’account Instagram della zia di del concorrente del Grande Fratello Vip 5 che avrebbe condiviso la chat in questione e poi postato il tutto chiedendo ai follower di far girare questa notizia. (Continua dopo il post)

VI PREGO LA ZIA DI PIERPAOLO INSINUA( da come ho capito) CHE GIULIA ABBIA FATTO UN RITO VUDÙ A PIERPAOLO CON LA BAMBOLA MA CHE TRASH MA CHE CINEMA pic.twitter.com/tADuqnq0TF — culturale 46% (@pazzeska4) January 27, 2021

Giulio Pretelli dice che il profilo IG di sua zia è stato hackerato

Giulio Pretelli è tornato sul piccolo schermo, precisamente a Live Non è la D’Urso infrangendo la promessa fatta a Pierpaolo nella casa del Grande Fratello Vip 5. Il 20enne a Barbara D’Urso e ai suoi ospiti in studio ha svelato la verità sull’accusa di stregoneria a Giulia Salemi.

Il ragazzo chiamato in causa sull’argomento da parte della conduttrice napoletana ha etichettato il tutto come una fake news. In pratica, stando al Pretelli junior a scrivere quelle cose dal profilo Instagram di sua zia Mariastella sarebbe infatti stato un hacker che si è appropriato del suo account. Ecco le dichiarazioni del ragazzo: