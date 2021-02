GF Vip, Facchinetti e la rivelazione su Antonella Elia: “Ci è andata a letto, lo ha confessato”

La rivelazione choc di Francesco Facchinetti su Antonella Elia

Nelle ultime ore Francesco Facchinetti ha sganciato una bomba mediatica che riguarda la vita privata di Antonella Elia. Qualcosa di segreto sull’opinionista del Grande Fratello Vip 5, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

“Antonella Elia ha avuto una relazione con Slash dei Guns N’ Roses, e lei me lo raccontava sull’isola”, ha rivelato l’ex dj e figlio di Roby Facchinetti dei Pooh.

Nel corso di una recente intervista Francesco Facchinetti ha detto che Antonella Elia ha abitato in America per circa tre anni. Appena anche lui è venuto a conoscenza di tale storia è impazzito perché non riusciva a crederci. L’imprenditore musicale ha poi proseguito il suo racconto esprimendo il suo parere su Tommaso Zorzi rinchiuso da quasi cinque mesi nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Il ragazzo ha spiegato, secondo lui, qual è il modo giusto per arrivare a vincere il reality show di Canale 5. “Secondo me lui non deve per forza piacere a tutti, lui ha questi doti innate che abbiamo visto nel Grande Fratello, ma non deve cadere nella trappola di dover piacere per forza a tutti. Lo vorrei vedere un po’ più incalzante e spigoloso, se vuol vincere deve polarizzare“, ha asserito l’ex compagno di Alessia Marcuzzi.

Francesco Facchinetti dice la sua su Zorzi e Mello

Per Francesco Facchinetti, Tommaso Zorzi ha tutte carte in tavola per vincere la quinta edizione del Grande Fratello Vip, però non deve lasciarsi trasportare dal voler piacere a tutti gli altri inquilini. Tuttavia, secondo il figlio di Roby dei Pooh a trionfare sarà la modella brasiliana Dayane Mello. La Mello, nonostante sia apprezzata per il suo percorso di vita abbastanza complicato, lunedì sera si era lasciata andare a commenti molto discutibili sugli altri coinquilini della casa di Cinecittà, e non solo.

Dicendo la sua sul fisico dei ragazzi, infatti, ha detto che quelli con la panciona dovrebbero vergognarsi. Un’affermazione che ha fatto indignare il popolo del web che hanno chiesto alla produzione l’espulsione per bodyshaming. Resta il fatto che è rimasta in casa e al momento è finalista insieme a Pierpaolo Pretelli.