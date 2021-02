Barbara D’Urso blocca Valeria Marini e l’ex Gianluigi: “Non mi aspettavo questo, teatrino esagerato” (VIDEO)

In uno degli ultimi blocchi della puntata di ieri di Live non è la D’Urso è avvenuto un confronto tra Valeria Marini e il suo ex Gianluigi che ha indignato Barbara D’Urso. La donna aveva dato ai due l’opportunità di chiarire le loro divergenze nell’ascensore del programma, ma qualcosa è andato storto.

L’ex della showgirl, infatti, ha fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato di sasso anche la padrona di casa, al punto che è stato necessario un intervento. La conduttrice, dunque, ha bloccato il loro confronto facendo una ramanzina all’ospite. Vediamo cosa è successo.

Valeria Marini rifiuta il confronto con l’ex Gianluigi

Barbara D’Urso ha ospitato Valeria Marini e l’ex Gianluigi Martino nel suo salotto di Live non è la D’Urso per potersi confrontare dopo le ultime divergenze. Prima dell’incontro, però, la showgirl ha ascoltato alcune dichiarazioni fatte dal protagonista in cui lui ha tirato in ballo la madre di lei. Nello specifico, l’ha accusata di averlo infangato e di aver manipolato sua figlia affinché lo lasciasse. Valeria era all’oscuro di queste dichiarazioni prima di questo momento, pertanto, nel momento in cui le ha scoperte ha sbottato.

La donna si è rifiutata di andare in ascensore per incontrare il suo ex. La conduttrice, in un primo momento, se l’è presa con lei in quanto l’ha accusata di essere venuta meno agli accordi presi. In seguito, però, anche la padrona di casa ha compreso i motivi della showgirl. Durante il dibattito, avvenuto a distanza tra i due ex fidanzati, sono emerse delle vicende molto private e molto gravi.

Barbara D’Urso sbotta

Valeria Marini ha accusato l’ex Gianluigi di aver usato violenza contro di lei e questo ha irrigidito Barbara D’Urso. Quest’ultima, infatti, ha chiesto in modo severo all’uomo se le parole dell’attrice fossero veritiere e lui ha smentito. Non riuscendo a venire a capo della vicenda, allora, la conduttrice ha esortato i due ad interrompere il confronto. La donna ha detto che non si aspettava affatto che emergessero situazioni così delicate, per tale ragione, ha preferito chiudere tutto in modo anticipato.

La D’Urso si è schierata dalla parte di Veleria e ha obbligato Gianluigi a chiedere pubblicamente scusa alla madre della showgirl. Dopo questo, ha salutato entrambi i suoi ospiti ed è andata avanti con il programma. La situazione, però, l’ha inevitabilmente destabilizzata, sta di fatto che è sembrata alquanto disorientata. (Clicca qui per il video)