GF Vip, Samantha e Carlotta beccate a sparlare di Rosalinda e Dayane: svelata la loro strategia (Foto)

Nel corso della serata di ieri, i concorrenti del GF Vip si sono cimentati nella creazione della radio del reality show. Durante le varie esibizioni, però, c’è chi non ha perso tempo a fare dei complotti. Nello specifico, Samantha e Carlotta sono state beccate a parlar male di Rosalinda e Dayane.

Le due nuove arrivate sembravano aver legato parecchio con le “Rosmello”, a quanto pare, però, non è tutto oro quello che luccica. I fan più attenti si sono resi conto di una conversazione alquanto interessante avvenuta tra le due donne, da cui è emersa la loro strategia.

La strategia di Samantha e Carlotta

Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola si sono chiuse nella camera da letto ed hanno cominciato a fare dei ragionamenti su Dayane e Rosalinda. Le due donne hanno molto legato tra loro e sembravano essere molto vicine anche alle Rosmello. Dopo la chiacchierata avvenuta ieri sera, però, è emerso un quadro completamente diverso. Samantha ha esortato i fan della modella e dell’attrice a sostenere anche lei e l’ex concorrente di Temptation Island. Successivamente, però, ha pronunciato una frase che non è piaciuta.

In particolar modo, la De Grenet ha detto sottovoce alla sua interlocutrice che se una delle due fosse stata eliminata, si sarebbe dovuta mettere in pratica una strategia. Nello specifico, si sarebbe dovuto fare in modo di mandare al tele voto due persone forti. Tra di esse, al momento, ci son proprio la brasiliana e la Cannavò. I fan, che in quel momento erano sintonizzati su Mediaset Extra, hanno ascoltato tutto.

La furia del fan di Rosalinda e Dayane

A quel punto, allora, hanno cominciato a smascherare la strategia di Samantha e Carlotta contro Dayane e Rosalinda. Gli utenti dei social hanno commentato al di sotto di un post condiviso sulla pagina Facebook ufficiale del GF Vip ed hanno asserito che le vipere, man mano, stanno uscendo fuori. Ricordiamo che al televoto ci sono Samantha, Carlotta, Maria Teresa e Giulia.

Considerando che le ultime due godono di un seguito di fan davvero notevole, le più a rischio sono proprio le prime due. Molto probabilmente, infatti, una tra la De Grenet e la Dell’Isola lascerà il GF Vip tra poche ore, pertanto, le due si starebbero già preparando alla strategia di contrattacco. Considerando che le loro carte sono state scoperte, però, riusciranno ugualmente a portare avanti il loro piano?