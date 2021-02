Amici 20, Arianna Gianfelici: le prime parole sui social dopo l’eliminazione

Arianna è stata eliminata dal programma. La concorrente, molto discussa, ha scritto qualcosa su Instagram dopo la sua eliminazione

Amici 20: Arianna ha perso la sfida

Sabato 30 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Amici 20 e Arianna, la concorrente più discussa di questa edizione, ha affrontato la sua quarta sfida. Rudy Zerbi l’ha scelta per entrare nel programma ma il comportamento della giovane lo ha fatto arrabbiare e lo ha deluso a tal punto da non volerla più. Arisa l’ha accolta nella sua squadra ma Rudy ha continuato a metterla in sfida. Giunta alla sua quarta Arianna ha perso.

Anche per i ragazzi non è stato facile rapportarsi con lei. All’inizio in molti le andavano contro e ci sono stati molti litigi. Per alcuni lei non era sincera, cambiava davanti alle telecamere, non si impegnava e doveva lasciare il posto a qualcun altro.

Poi, però, hanno imparato a conoscerla. Infatti, dopo il verdetto della sfida tutti sono scesi dai loro banchi per abbracciarla. Maria De Filippi ha detto: “La tua entrata è stata notata da tutti, così come la tua uscita. Tu devi essere sempre diversa dagli altri“.

Le prime parole dopo l’eliminazione

Arianna è scoppiata a piangere anche se era quasi convinta di uscire da Amici 20. La quarta sfida pesava molto per lei, non si sentiva più accettata nonostante si impegnasse molto rispetto all’inizio. Ha scritto una cosa per alcuni suoi compagni, ha chiesto a Maria di poter tornare a trovarli qualche volta e ha ringraziato Rudy perchè nonostante sia stato “il suo incubo peggiore” è sicura che le sia stato di aiuto.

Dopo la sua ultima puntata Arianna ha anche scritto qualcosa sul suo profilo Instagram. La giovane cantante ha detto che inevitabilmente lascia nel programma “un pezzo di cuore, ma non è finita“. Infatti, ha assicurato che è già pronta a ripartire e iniziare a lavorare per portare cose nuove mettendo in pratica quello che ha imparato negli ultimi mesi. Insomma, pare che Arianna abbia avuto delle opportunità lavorative. (Continua dopo la foto)

Arianna ad Amici 20 ha avuto modo di pubblicare il suo inedito L’amore davvero, anche se questo è risultato il meno apprezzato da chi segue il talent. Voi che cosa ne pensate? Continuerete a seguirla?