Walter Zenga pronto a querelare Alda D’Eusanio: “Nessuno si deve permettere di parlare di me”

Walter Zenga a Live Non è la D’Urso

Dopo vari annunci, domenica sera a Live Non è la D’Urso c’è stata la tanto attesa intervista di Walter Zenga. Oltre ad aver avuto una lunga chiacchierata con la padrona di casa, l’ex portiere e allenatore ha affrontato le cinque temibili sfere luminose dietro le quali in una di esse c’era il primogenito Nicolò.

In studio, la conduttrice napoletana ha mostrato al suo ospite un video delle reazioni dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 5 dopo il suo incontro con il figlio Andrea. Tra loro anche la nuova arrivata Alda D’Eusanio che ha commentato così: “Tuo padre è venuto qui solo perché è stato attaccato sui social”.

L’attacco ad Alda D”Eusanio

Le dichiarazioni di Alda D’Eusanio non sono piaciute per nulla a Walter Zenga che a Live Non è la D’Urso ha spiazzato Barbara D’Urso e tutti i presenti in studio. “Io sono un padre e nessuno si deve permettere di parlare di me e dire che non faccio il padre. Sono cose volgari e queste persone quando usciranno avranno la responsabilità di ciò che hanno detto. Sfido chiunque a sentirsi dire robe del genere da persone che non ho mai visto visto. Nella casa hanno detto delle cose pesantissime. Io ho 60 anni so cosa vuol dire fare il padre e fare il genitore”, ha asserito l’ex portiere dell’Inter.

Walter Zenga querela Alda D’Eusanio?

Ma lo sfogo di Walter Zenga a Live Non è la D’Urso non è finito qui. Riferendosi ad Alda D’Eusanio, ha detto anche: “Deve stare calma, nessuno può permettersi di dire che io sono andato in tv perché parlavano male di me e nessuno deve permettersi di dirmi che non sono un padre degno, non è più tv.

Non è un’opinione è una cosa volgare e queste persone dovranno affrontare delle conseguenze ho anche dei bambini piccoli e altri due che dicono cose in tv. Dentro il Gf sono state dette delle cose pesanti e devono prendersi la responsabilità di quello che hanno detto”.

La reazione dell’allenatore di calcio è stata molto dura e ha lasciato intendere a Barbara D’Urso che potrebbe agire per vie legali, anche se non l’ha detto apertamente. Staremo a vedere nei prossimi giorni cosa farà.