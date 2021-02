Uomini e Donne, ex protagonista del trono over contro Gianni Sperti: ‘È un ometto, senza Maria cosa farebbe?’

Un ex cavaliere del trono over ha parlato in modo molto pungente dell’opinionista. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne: ex cavaliere contro Gianni Sperti

Da anni Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino sono gli opinionisti di Uomini e Donne e anche loro creano molte discussioni in studio. Ad esempio, Tina ha iniziato questa “guerra” con Gemma Galgani e non può fare a meno di arrabbiarsi quando la dama torinese è al centro dello studio. Ma anche Gianni Sperti, con i suoi commenti, ha sempre innescato simpatie, antipatie, scontri e critiche.

Infatti, un ex cavaliere del trono over, che ha lasciato il programma da qualche settimana, si è scagliato ripetutamente contro l’opinionista, colpevole secondo lui di non essere obiettivo nelle sue considerazioni. Dopo aver detto che non lo considera neanche un opinionista, ha rincarato la dose. Lui è Simone Bolognesi, ex di Belen Rodriguez. (Continua dopo la foto)

Simone contro Gianni: ‘È un ometto, senza Maria cosa farebbe?’

Simone all’inizio di questa stagione di Uomini e Donne si è fatto notare per commentare spesso le vicende delle altre coppie. Poi ha iniziato una relazione con Daniela ma dopo alcuni incontri intimi commentati in malo modo e qualche altra frequentazione, ha deciso di lasciare il programma.

Il cavaliere ha scritto un lungo post sui social per annunciare la fine della sua esperienza e ha specificato che non entrerà mai nei veri motivi di questa decisione alludendo a qualche problema forse con la redazione.

Tuttavia, Simone continua ad essere un protagonista dei social con vari interventi e interviste. Una di queste è stata fatta poche ore fa. È intervenuto in una diretta tra Fralof e Daniela, la dama con cui ha avuto una storia e che prova ancora qualcosa per lui. L’ex cavaliere ha speso parole molto belle per lei, poi la discussione si è spostata sugli opinionisti di Uomini e Donne.

Per Simone c’è solo un’opinionista tosta, brillante, sincera ed è Tina: “Gianni è un ometto, sta lì ed interviene nel tentativo di dare un po’ di spessore alla sua figura, di fare l’acculturato“. E poi ancora: “Se Uomini e Donne decidesse di cambiare opinionisti, Tina troverebbe subito un altro programma, invece Gianni cosa farebbe? Questa è anche la grandezza di Maria“.