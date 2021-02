Il Paradiso delle signore trama 3 febbraio: Clelia pronta a scappare

La trama della puntata di mercoledì 3 febbraio del Paradiso delle signore rivela che per Clelia sarà un momento davvero difficile. La capo-commessa, infatti, sta vivendo una situazione davvero parecchio stressante, che la spingerà a prendere una drastica decisione.

Gabriella, intanto, sarà molto in ansia per il matrimonio con Cosimo. Beatrice avrà una splendida idea per quanto riguarda la festa da organizzare in occasione di San Valentino e Vittorio ne rimarrà colpito.

Trama 3 febbraio: Clelia decide di scappare

Nel corso della puntata del 3 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Beatrice darà un consiglio a Vittorio su come organizzare il grande magazzino in virtù della festa di San Valentino. I due, dunque, decideranno di allestire la panchina dell’amore. Si tratta di una zona in cui le coppie di innamorati, qualora lo vorranno, potranno accomodarsi per farsi scattare una fotografia. Conti rimarrà piacevolmente colpito dall’iniziativa creata da sua cognata e questo non farà altro che avvicinare ulteriormente i due protagonisti.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Clelia prenderà un’inaspettata decisione. Considerando il polverone che si è sollevato a causa della sua gravidanza, la donna deciderà di scappare. Questa scelta, però, contribuirà a generare molti dubbi e ansie nella donna, per tale ragione, interverranno zia Ernesta e Silvia. Le due donne, infatti, si attiveranno immediatamente per riuscire a mettere in scena la fuga.

Carletto in difficoltà al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 3 febbraio, vedremo che le veneri cominceranno a preoccuparsi per Clelia. Le donne la vedranno molto strana e temeranno che la capo-commessa si stia comportando in questo modo a causa della preoccupazione per Carletto. Il ragazzino, infatti, verrà preso di mira a scuola da alcuni amichetti e questo genererà molta ansia sia nel piccolo sia in sua madre.

Proprio nel tentativo di sollevare il morale al piccolo, le commesse decideranno di fargli un regalo. Salvatore, dal canto suo, si opporrà a sua madre, la quale è ostinata a voler fare un regalo a Gabriella. Quest’ultima si troverà immersa nei preparativi del matrimonio. Dopo che Cosimo ha cambiato idea sulla scelta di posticipare le nozze, i due dovranno organizzare in fretta e furia tutte le cose da fare prima del grande giorno. La stilista non riuscirà a godersi il momento in quanto le ansie e i dubbi la pervaderanno.