Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri operato: “Problema al cuore, rigurgito di sangue”. La rivelazione inattesa

Riccardo Guarnieri e il suo problema al cuore

Oltre a Gemma Galgani, uno dei protagonisti assoluti del parterre senior di Uomini e Donne è Riccardo Guarnieri. Il cavaliere pugliese è all’interno del dating show di Maria De Filippi da qualche anno e ha fatto parlare molto di sé per la complicata storia d’amore con Ida Platano. Nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine in edicola è presente un’intervista dove il personal trainer ha parlato della parrucchiera bresciana con la quale stava per sposarsi.

Ma il l’uomo ha espresso il suo giudizio pure sulla sua frequentazione con Roberta Di Padua e di un problema di salute che ha avuto di recente mai riferito prima. “Ho avuto un problema al cuore che ho scoperto per caso inizialmente ho preso la cosa sottogamba. Poi però, dopo due anni, ho scoperto di avere un rigurgito di sangue nel cuore, dovuto ad un’arteria che non si chiudeva bene. Dopo l’operazione, all’inizio, ho avuto paura perché mi rendevo conto che non riuscivo più a fare quello che facevo prima…Adesso però sono quello di prima”, ha asserito il Guarnieri.

Il personal trainer pugliese deluso per quanto successo con la sua ex Ida Platano

Nel corso della lunga intervista per Uomini e Donne Magazine, Riccardo Guarnieri ha detto la sua anche del recente confronto con la sua ex Ida Platano avvenuto recentemente nello studio di Uomini e Donne. Un faccia a faccia ricco di accuse e recriminazioni reciproche.

A tal proposito, il personal trainer pugliese ha detto: “Ero molto arrabbiato per il macello che è successo, per le cose ancora una volta travisate e per la pessima figura che abbiamo fatto. Ci sono rimasto molto male”.

Riccardo Guarnieri parla della conoscenza con Roberta Di Padua

Ma non è finita qui. Intervistato da Uomini e Donne Magazine Riccardo Guarnieri si è espresso anche sulla frequentazione ripresa da poco con la dama Roberta di Padua. A quel punto il cavaliere pugliese del Trono over di Uomini e Donne non nasconde di nutrire dei dubbi.

“Non scatta il sentimento. Uomini e Donne nasce affinché due persone si incontrino, si piacciano e scatti qualcosa…Al momento con Roberta, nonostante ci conosciamo da due anni, quel qualcosa in più non riesce a scattare”, ha concluso l’ex di Ida Platano.