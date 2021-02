GF Vip, Maria Teresa perde la testa e vuole appiccare un falò: “Voglio bruciare la casa” la regia la ferma

In queste ore, Maria Teresa Ruta ha provato ad appiccare un falò nel giardino della casa del GF Vip. I suoi coinquilini sono rimasti attoniti dinanzi la follia della donna ed hanno provato a farla ragionare. Lei, però, ha proseguito, esortando i coinquilini a fare finta di non vedere.

A quel punto, però, una voce dalla regia ha bloccato il comportamento bizzarro della concorrente. La donna, quindi, è stata costretta ad interrompersi e a recarsi in confessionale. Ecco cosa è accaduto.

Il falò di Maria Teresa

Dopo quasi cinque mesi di reclusione, i concorrenti di questo GF Vip stanno cominciando a dare luogo a comportamenti alquanto bizzarri. Tra le più provate per la situazione, in questo periodo, pare esserci l’ex di Amedeo Goria. Maria Teresa Ruta, infatti, alcune ore fa ha provato a fare un falò nel giardino della casa. La donna è uscita con fare furtivo fuori al giardino, mentre gli altri concorrenti la guardavano con fare perplesso. Ad un certo punto, poi, qualcuno di loro le ha chiesto che cosa stesse facendo.

In quel momento, allora, lei ha chiesto ai suoi compagni d’avventura di restare in silenzio e di fare finta di non vedere quello che stesse facendo. Specie Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno provato a far ragionare la donna, ma lei non ne ha voluto sapere. La Ruta, allora, ha chiesto se potesse prendere in prestito un accendino e si è accinta in giardino. La protagonista, poi, ha detto che avrebbe voluto provocare un incendio per bruciare tutta la casa.

Il GF Vip blocca la Ruta

Tuttavia, prima che potesse accendere questo stravagante falò, la regia del GF Vip ha chiamato immediatamente in confessionale Maria Teresa. Lei, è rimasta impietrita e poi è scoppiata a ridere. A quel punto, è tornata in casa ed ha eseguito gli ordini della produzione del programma. I coinquilini sono rimasti attoniti non comprendendo cosa fosse passato nella mente della donna.

Anche il pubblico da casa ha commentato in modo molto divertito quanto accaduto. Il video in questione, infatti, è stato condiviso da molti utenti di Twitter ed è divenuto virale. Al momento, non è ancora chiaro cosa sia passato nella testa della Ruta per arrivare a compiere un gesto simile. Non ci resta che attendere per scoprire se ci saranno provvedimenti per lei.