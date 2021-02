GF Vip, Carlotta Dell’Isola sbotta: “Sono invisibile, non mi calcola nessuno…”

Carlotta Dell’Isola si sente invisibile al GF Vip 5

Sono trascorsi quasi due mesi dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 ma ancora non si è fatta notare. Stiamo parlando di Carlotta Dell’Isola, ex partecipante di Temptation Island.

Nelle ultime ore la ragazza ha avuto un momento di forte crisi al punto che si è sfogata con Samantha De Grenet e Dayane Mello. “Sono invisibile, non mi calcola nessuno”, ha asserito la gieffina.

A quel punto la soubrette romana e la modella brasiliana hanno provato in tutti i modi di spronarla dicendole di essere più incisiva e a non farsi mettere i piedi in testa dagli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. “Non dovevi rispondere in modo carino, devi dire quello che pensi”, le ha rimproverato l’ex fidanzata di Stefano Sala parlando dello scontro avuto recentemente con Maria Teresa Ruta.

I consigli di Dayane Mello e Samantha De Grenet

Carlotta dell’Isola sembra proprio non emergere al Grande Fratello Vip 5. E’ totalmente diversa da quella ragazza energica che il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere a Temptation Island. Di recente il suo fidanzato ha detto che la sua dolce metà ha bisogno del tempo per tirare fuori il suo vero carattere. Ma tornando al suo sfogo avuto nel tardo pomeriggio di domenica, Dayane Mello le ha consigliato di cambiare atteggiamento e di farsi rispettare dagli altri: “Devi esprimerti di più, anche prima quando Maria Teresa ti ha rimproverata, devi dire quello che pensi”.

Dello stesso parere l’altra gieffina Samantha De Grenet: “Tu non hai fatto niente di male ma continuavi a dirle che le vuoi un bene dell’anima. Quando stamattina ha visto il lettino occupato, ha avuto un gesto di stizza. Poi quando le spiegano le cose, chiede scusa e dice che ha capito male”.

Carlotta Dell’Isola e la rivelazione sulla sua anoressia

Qualche giorno fa, parlando con gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 Carlotta Dell’Isola ha spiegato per quale ragione non si leva quelle extension. In pratica, l’ex partecipante di Temptation Island ha asserito che servono a coprire i buchi dell’anoressia. A quanto pare la gieffina ha sofferto di questa patologia e addirittura le sono cadute ciocche di capelli.