Isola dei famosi 2021: ecco quando parte, naufraghi e puntate doppie

In queste ore sono pervenute delle notizie più specifiche in merito all’Isola dei famosi 2021. Il reality show incentrato sulla sopravvivenza, infatti, è stato in bilico fino all’ultimo momento a causa della pandemia da Coronavirus.

Tuttavia, malgrado la difficile situazione sanitaria, si è deciso di mantenere l’appuntamento con tale programma, garantendo il rispetto delle norme anti contagio. Scopriamo, dunque, quando partirà l’avventura con Ilary Blasi, chi saranno i concorrenti e tutte le altre informazioni trapelate.

Quando parte l’Isola dei famosi 2021 e doppio appuntamento

Dopo svariate indecisioni su possibili rinvii, la notizia pare sia ufficiale, l’Isola dei famosi 2021 partirà il lunedì successivo alla fine del GF Vip. Nello specifico, stiamo parlando dell’8 febbraio. Tra le tante novità di questa edizione del reality show che si svolge in Honduras vi è la decisione di mandare in onda due appuntamenti settimanali. Così come sta accadendo per il programma diretto da Alfonso Signorini, infatti, pare che anche L’Isola dei famosi darà luogo ad un oppio appuntamento. In questo caso, però, si parla di lunedì e giovedì sera.

Alle redini, come ormai noto da tempo, ci sarà Ilary Blasi, la quale verrà accompagnata in quest’avventura dall’inviata speciale Elenoire Casalegno. Definitivamente naufragate, quindi, sono le ipotesi che vedevano Teo Mammuccari o Aurora Ramazzotti a ricoprire questo incarico. In merito agli opinionisti, invece, il nome più probabile al momento è quello di Iva Zanicchi.

Alcuni concorrenti e il malcontento dei fan

Mediaset starebbe valutando di inserire anche Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, tuttavia, è inappropriato dare per certe queste informazioni considerando che i due sono ancora nella casa di Cinecittà. Altre novità, invece, sono trapelate in merito ai concorrenti di questa edizione dell’Isola dei famosi 2021. Tra i nomi abbastanza certi ci sono: Giovanni Ciacci, Elisa Isoardi, Angela Melillo e Francesca Lodo. (Continua dopo la foto)

A loro, in queste ore si sono aggiunti anche i nomi di Gilles Rocca, vincitore della scorsa edizione di Ballando con le stelle, e Paul Gascoigne, ex calciatore. Per il momento, però, il pubblico sembra alquanto deluso dal cast venutosi a formare in questo momento. L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha riportato un po’ il malcontento generale dei telespettatori i quali pare non trovino affatto interessanti i protagonisti scelti. Non ci resta che attendere per scoprire se ci sarà qualche colpo di scena inatteso.