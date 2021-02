DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni serali del 2 febbraio: Huma mette in ridicolo la famiglia di Sanem

Can ufficializza il fidanzamento con Sanem

Le anticipazioni della puntata serale di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 martedì 2 febbraio 2021, rivelano che la cena tra le famiglie di Can e Sanem si trasformerà in una rissa verbale tra le due madri, ovvero Huma e Mevkibe. Il Divit e la Aydin però, non ci faranno caso e diranno ai presenti la loro intenzione di convolare a nozze. Come la prenderanno le due donne che non si sopportano per niente? A complicare il tutto ci penserà anche Leyla, che dovrà dire ali suoi genitori di aver rotto il fidanzamento con Osman.

Il sentimento tra il fotografo e la sua amata verrà messo a dura prova da Huma, che è del tutto contraria al loro fidanzamento. Infatti, l’ex moglie di Aziz considera la giovane aspirante scrittrice e la sua famiglia di una casta inferiore. Intanto sarà giunto il momento della presentazione del libro di Polen, quando di fronte alla stampa, la madre di Emre priverà in tutti i modi di mettere in difficoltà la nuora ed esaltare le abilità dell’amica.

Le soprese di Sanem e Polen per il compleanno di Can

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che successivamente CeyCey troverà il coraggio di confessare ad Ayhan, che il suo era un finto matrimonio solo per rendere felice la nonna in punto di morte. A questo punto la ragazza si sentirà molto ferita e umiliata e lo lascerà.

Il dipendente di Can riuscirà a riconquistarla? Nel frattempo, alla presentazione del libro di Polen, il fotografo deciderà di ufficializzare il suo fidanzamento con la Aydin. Giungerà il giorno del compleanno del Divit, per il quale Sanem e Polen organizzeranno delle sorprese differenti. La seconda, infatti dedicherà il suo libro al suo ex, mentre la giovane aspirante scrittrice preparerà un album con i ricordi della loro relazione sentimentale.

Il piano di Huma

Le anticipazioni dell’appuntamento serale di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda più tardi, svelano anche che ci sarà un riavvicinamento fra Leyla ed Emre. Tuttavia la presenza di Melis, la nuova assistente di quest’ultimo, renderà la cosa abbastanza complicata. Nel frattempo, la sorella maggiore di Sanem proverà in tutti i modi di annunciare alla madre la fine del fidanzamento con Osman, ma non ci riuscirà. La donna infatti, si è ormai affezionata all’idea del fidanzamento con l’ex macellaio.

Intanto la Aydin proverà ad organizzare una sorpresa a Can con l’aiuto di Yigit. Ma il comportamento della giovane verrà frainteso scatenando la gelosia del fotografo. Huma invece, deciderà di organizzare un party a sorpresa per il compleanno del primogenito e di invitare anche i genitori della scrittrice. La speranza della donna sarà quella di metterli in ridicolo.