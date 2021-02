Belen Rogriguez incinta. La modella argentina aspetta un secondo figlio da Antonio Spinalbese e nelle ultime ore pare sia stato svelato il sesso e il nome del futuro nascituro. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa abbiamo scoperto.

Belen Rodriguez incinta: la modella presto mamma bis

Belen Rodriguez è incinta e la notizia della sua gravidanza continua a tenere banco. L’ex moglie di Stefano De Martino sarebbe in attesa del suo secondo figlio dal noto hair staylist Antonino. La coppia, sta insieme da pochi mesi ma secondo fonti molto vicine ai due, entrambi si amerebbero alla follia.

Motivo per cui sono pronti già a mettere su famiglia e pare che la modella aspetterebbe una bella bambina, che potrebbe chiamarsi Tabita. A lanciare lo scoop il giornalista Sandro Pirrotta, durante un’ospitata su Tv 8 a Ogni Mattina, programma condotto da Adriana Volpe.

Intanto, precisiamo che non c’è nessuna certezza ne sul sesso della bambina e tanto meno sulla stessa gravidanza. Almeno fino adesso, ne Belen Rodriguez e tanto meno Antonio Spinalbese hanno smentito o confermato il pettegolezzo. C’è da dire, anche però, che ci sono molti indizi che confermano la presunta gravidanza della modella. Oltre al braccialetto anti nausee notato dai fan in alcuni scatti, la conduttrice ultimamente sta utilizzando anche abiti molto casual proprio per “nascondere” le prime rotondità. Belen avrebbe appena finito il terzo mese di gestazione e dovrebbe partorire in piena estate.

La polemica sui social per il bicchiere di vino

Nelle scorse ore, Belen Rodrigeuz è finita nel mirino del web per via di un bicchiere di vino. La modella ha postato uno scatto sui social ritraendo un calice di vico, accompagnato da una didascalia: Nelle scorse ore Belen è finita al centro di una polemica sui social. Tutta colpa di una fotografia da lei pubblicata su Instagram.

Nel dettaglio la showgirl ha ritratto un bicchiere di vino: “Che si rida, e che si beva, questo brindisi è mio, nessun me lo leva”. La foto, però, non è stata gradita da molti seguaci che non hanno perso tempo per attaccarla. Alcuni di questi, infatti, le hanno ricordato il suo stato e che in gravidanza è vietato bere alcolici.