GF Vip Alda D’Eusanio, l’orrore intimo su Maria Teresa Ruta: “Uno sgorbio, ma come fa?”

Alda D’Eusanio critica l’ex marito di Maria Teresa Ruta

Dopo aver pronunciato il termine neg***o è altre parole vietate al regolamento televisivo, Alda D’Eusanio sta facendo di tutto per farsi squalificare dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E pensare che è entrata nella casa più spiata d’Italia con molta delicatezza, ma subito dopo ha sfoderato ai coinquilini il suo carattere vulcanico.

L’ex conduttrice Rai si è resa protagonista di un giudizio per nulla carino su Amedeo Goria, padre dell’ex gieffina Guenda ed ex marito di Maria Teresa Ruta. Affermazioni molto forti che potrebbero compromettere la presenza Dell giornalista come concorrente, almeno stando al giudizio del pubblico e degli utenti web. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto.

La 70enne abruzzese umilia il giornalista Rai

Parlando con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 tranne Maria Teresa Ruta, Alda D’Eusanio ha detto: “Maria Teresa è così bella, ma sua marito è brutto forte. Glielo dico sempre. Lei bella, bionda, carina, si mette con uno sgorbio come te e ti sopporta pure, ma non esiste…”.

Affermazioni fatte con un tono ironico, ma non oso immaginare cosa sarebbe accaduto se queste frasi le avrebbe pronunciate il giornalista Rai. Non è la prima volta che la 70enne spara dei giudizi del genere nelle sue ospitate televisive e questo suo atteggiamento diretto non piace a tutti i telespettatori.

Alda D’Eusanio stronca Amedeo Goria

Ma non è finita qui, Alda D’Eusanio infatti non si è risparmiata svelando altri dettagli sulla fine del matrimonio molto movimentato e chiacchierato tra la concorrente del Grande Fratello Vip 5 ed Amedeo Goria. “Maria Teresa è una persona da scoprire. La conoscevamo per un matrimonio che… un cesto di lumache ha meno corna di lei”. Delicatezza, questa sconosciuta.

“Lei ha sopportato tutto…”, ha assicurato la 70enne avendo con poco tatto visto che milioni di telespettatori guardano il reality show Mediaset. Nel nuovo appuntamento del GF Vip 5, in tanti si aspettano una punizione esemplare da parte della produzione, fosse solo per la frase sfuggitale appena entrata nella casa con Tommaso Zorzi: “Perché tu vedi qualche neg*** da queste parti?”.