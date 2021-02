Uomini e Donne, Beatrice rompe il silenzio e svela come sta dopo la scelta di Davide: “Domanda ricorrente” (FOTO)

Come tutti i fan di Uomini e Donne sapranno già, la scelta di Davide è stata già registrata e il ragazzo ha optato per Chiara a scapito di Beatrice. Gran parte del pubblico è rimasto profondamente deluso da come siano andate le cose in quanto si aspettavano che il tronista prendesse una decisione differente.

Per tale ragione, moltissime persone stanno mandando dei messaggi privati alla Buonocore per sapere come stia dopo quanto accaduto. La ragazza, naturalmente, non può fare spoiler palesi prima della messa in onda della puntata in questione, tuttavia, ha svelato comunque qualche particolare.

Come sta Beatrice dopo la scelta

Beatrice Buonocore ha rotto il silenzio dopo la scelta di Davide a Uomini e Donne. La settimana scorsa il ragazzo ha preso la sua decisione ed è uscito dallo studio con Chiara Rabbi, la quale gli ha risposto di si. L’altra corteggiatrice è rimasta molto male, specie perché gli aveva confessato di essersi innamorata di lui. Durante la scelta, infatti, lei è scoppiata in lacrime e si è rifiutata di abbracciarlo. Alla fine, però, ha deciso di assecondare la sua volontà e di concedergli un ultimo contatto fisico.

I fan, allora, adesso sono desiderosi di sapere come stia la ragazza dopo quanto accaduto. Così Beatrice ha pubblicato il box delle domande su Instagram, in cui i followers le avrebbero potuto chiedere ogni cosa. In tale occasione, la fanciulla ha risposto anche ad una domanda molto personale. Un utente, infatti, le ha chiesto di raccontare come stia dopo tutto quello che è accaduto.

I progetti di Buonocore dopo Uomini e Donne

Lei ha ammesso che questa è una domanda piuttosto ricorrente in questo periodo e ne comprende perfettamente il motivo. Ad ogni modo, i fan non dovrebbero preoccuparsi in quanto lei sta bene e va tutto ok. Al momento sta trascorrendo la maggior parte del suo tempo in compagnia della sua famiglia e delle sue amiche. Per tutto il periodo del trono non è riuscita molto a dedicarsi allo studio.

Una volta conclusosi il suo percorso a Uomini e Donne, però, Beatrice ha promesso che ritornerà ad impegnarsi per riuscire a conseguire la laurea nella facoltà di Economia e Commercio. In questi giorni, la ragazza sta pubblicando delle foto e dei video in cui si trova a Bologna in compagnia di una sua amica. Nelle clip la Buonocore sembra abbastanza serena.