Uomini e Donne spoiler oggi: Gemma porta prove contro Maurizio, nuovo spasimante per Aurora

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 2 febbraio, rivelano che Gemma siederà nuovamente al centro dello studio per discutere di alcune questioni che riguardano Maurizio. La dama sembrerà pronta a smascherare il suo ex corteggiatore in merito alla presunta relazione che pare abbia al di fuori dello studio.

Successivamente, poi, si parlerà di Aurora. La dama chiuderà con un cavaliere ed aprirà una conoscenza con un uomo nuovo. Ad un certo punto, però, i “fantasmi” del suo passato riaffioreranno e scoppierà il caos.

Spoiler oggi: Gemma e le prove contro Maurizio

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, secondo gli spoiler de Il vicolo della news, vedremo che la conduttrice comincerà, come al solito, da Gemma. In tale occasione andrà in onda la registrazione del 20 gennaio, in cui erano presenti solo i membri del trono over. In tale occasione, vedremo che la Galgani dirà di essere pronta a mostrare delle prove contro Maurizio. La donna sarà sempre più convinta del fatto che il cavaliere abbia un’altra persona al di fuori e, pertanto, abbia preso in giro sia lei sia la produzione.

Durante tale dibattito, però, non si riuscirà ad arrivare ad un punto d’incontro. La torinese porterà con sé alcune prove, tuttavia, non riuscirà a fornire nulla di abbastanza compromettente. Dopo una discussione lunghissima ed estenuante, infatti, non perverrà alcun nome della presunta donna che Maurizio avrebbe al di fuori. Il siparietto, naturalmente, verrà arricchito dagli interventi perentori e pungenti di Tina.

Nuovo corteggiatore a Uomini e Donne per Aurora

Successivamente, l’attenzione si sposterà su Aurora. Secondo gli spoiler di Uomini e Donne, nella puntata di oggi pomeriggio vedremo che la donna manderà a casa il cavaliere che era sceso per lei nella scorsa puntata. La conduttrice, però, informerà la protagonista del fatto che c’è un nuovo uomo che pare interessato ad approfondire la sua conoscenza. Lei lo farà accomodare e lo ascolterà con molta attenzione. Alla fine deciderà di tenerlo e di cominciare una conoscenza con lui.

In seguito, poi, si aprirà un dibattito estremamente lungo con Giancarlo. I due finiranno per insultarsi reciprocamente. Lui esorterà la sua interlocutrice a smettere di menzionarlo sui social. Il cavaliere, infatti, dirà di essere convinto che la dama e la sua amica Veronica Ursida, lo infanghino attraverso le Instagram Stories. Da qui si originerà uno scontro senza esclusione di colpi.