Uomini e Donne, anticipazioni martedì 2 febbraio: le prove di Gemma, la De Filippi fa una rivoluzione su Veronica

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua senza sosta la settimana di programmazione di Uomini e Donne. Infatti, anche oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 il pubblico assisterà ad un nuovo episodio del dating show condotto da Maria De Filippi. Più tardi si tornerà a parlare del Trono over, ovvero di Gemma Galgani e successivamente di Aurora Tropea.

Mentre in studio non saranno presenti i due tronisti Donadei e Codegoni. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal portale web Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Gemma ha delle segnalazioni su Maurizio Guerci

Gli spoiler dell’appuntamento di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano che si passerà ancora una volta a Gemma Galgani. Infatti, nella registrazione effettuata lo scorso 20 gennaio i tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni non erano presenti in studio, quindi si è parlato solo del Trono Over. Dopo aver troncato col cavaliere catanese Gianluca, la dama torinese sta proseguendo la frequentazione con i due Maurizio.

La settimana prima la 71enne aveva promesso a Gianni Sperti e Tina Cipollari di portare le segnalazioni su Maurizio Guerci. Nel frattempo quest’ultimo si sta frequentando con un’altra dama del parterre senior. In pratica, si parlerà per molto tempo per arrivare al nulla. Infatti, il confronto finirà senza un nome preciso e una fonte certa. Questo scatenerà la rabbia della sua acerrima nemica.

Lite in studio e la rivelazione di Maria De Filippi

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano anche che dopo Gemma Galgani si passerà ad Aurora Tropea. Quest’ultima manderà via il cavaliere che era sceso per lei la settimana precedente che però chiederà comunque di rimanere nel parterre senior. Subito dopo ne arriverà un altro spasimante e lei lo terrà. Dopo di che si passerà ad un lungo e disperato scontro tra lei e Giancarlo.

L’uomo l’accuserà di insultarlo sui suoi canali social e addirittura comunicherà che anche la sua amica Veronica Ursida con un fake insulta la figlia di lui. Naturalmente la Tropea sentirà categoricamente e cercherà in tutti i modi di difendersi. A quel punto la padrona di casa Maria De Filippi interverrà facendo una rivelazione inattesa. Pare che Veronica da tempo chieda di tornare nel dating show di Canale 5, ma sembra proprio che la redazione sta rifiutando la sua richiesta.