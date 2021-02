GF Vip, Dayane Mello mette in imbarazzo Zenga: “Abbiamo fatto l’amore, è stato bravissimo, ma era un sogno”

Dayane rivela ad Andrea un suo sogno

Dayane Mello certa del suo posto in finale, nelle ultime ore ha messo in forte imbarazzo Andrea Zenga. La modella brasiliana al Grande Fratello Vip 5 si è lasciata andare a una confessione molto privata. “Andreaaaa…Se tu sapessi cosa ho sognato. Stanotte ho sognato che facevamo l’amore io e te. E poi tu piangevi”, ha dichiarato l’ex fidanzata di Stefano Sala. Ma il racconto della ragazza non è terminato qui. “Ma sei stato bravissimo”, ha asserito la gieffina.

Ovviamente tali parole hanno suscitato la curiosità da parte di Samantha De Grenet che, prima ha provato a giustificare il pianto di Zenga con la seguente battuta: “Andrea forse piangevi perché ti eri commosso”. Subito dopo ha chiesto i dettagli alla coinquilina. “Eravamo in un loft. È stato bellissimo. Sei stato bravissimo Andrea”, ha affermato la sudamericana.

Il botta e risposta tra la Mello e De Grenet

Le dichiarazioni di Dayane Mello hanno messo in imbarazzo il figlio di Walter Zenga che tra l’altro ha incontrato venerdì sera dopo 14 anni. Il gieffino però, si è limitato a sorridere, mentre Samantha De Grenet ha detto anche: “Ma sei rimasta soddisfatta?”. A quel punto la modella brasiliana ha immediatamente replicato così: “Sì, ero felice”. Una risposta che ha scatenato i telespettatori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Infatti, il popolo del web sui vari social network hanno pensato che la sudamericana avesse perso la testa per Andrea Zenga. Ricordiamo infatti, che durante il gioco del bacio sotto il vischio, nei giorni di Natale, la ragazza era saltata addosso al modello baciandolo in bocca con tanta passione e trasporto. In quell’occasione Cecilia Capriotti chiese a Dayane cosa provasse per Andrea, lei disse: “Infatti a me non piace…”.

Roberta Termali parla del figlio Andrea e Dayane Mello

Anche la madre di Andrea Zenga, Roberta Termali aveva bocciato la possibilità che il figlio iniziasse una storia con Dayane Mello.

“Nella Casa vedo che lui non ha intenzione. Ha tutto tranne che l’amore in mente in questo momento. Con lei credo che ci sia una similitudine di storia anche se la sua è veramente pazzesca. Anche se Andrea non ha passato quello che ha passato Dayane e la storia di Dayane è molto triste. Alla fine, dopo la sua storia, piangeva. Non ti so dire se c’è un coinvolgimento sentimentale ma se ci fosse ben venga. Chiunque vuole bene ai miei ragazzi è benvenuto!”, ha detto l’ex di Walter Zenga.