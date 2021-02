GF Vip, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi litigano: “Falsa, mi hai usato. Non ti parlerò più” (VIDEO)

Tommaso Zorzi sbotta contro Giulia Salemi

Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip 5 del lunedì, Tommaso Zorzi si è scagliato ancora una volta contro Giulia Salemi. Il rampollo meneghino ha perso le staffe dopo aver ricevuto la nomination dall’influencer italo-persiana. “Mia madre non avrebbe mai detto quello che ha detto la tua. Fossi stata in te non avrei detto ‘mia madre mi ha detto che’, sembra che mi nomini perché te l’ha detto lei”, ha detto il 25enne. Quest’ultimo non più intenzione di parlare con la gieffina.

Poi le ha fatto presente di essere sei dentro la casa di Cinecittà millantando un’amicizia che non c’era. “Davvero, non voglio più parlare con te. Io non ho voglia da ora in poi di avere un rapporto con te. Fuori non siamo così amici. Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono. Il nuovo andazzo è che io non ti parlo e tu non devi parlarmi. Tu c’hai tenuto a me? No, al personaggio ai tenuto”, ha tuonato l’influencer dicendole di aver strumentalizzato il rapporto con lui. (Continua dopo il video)

La replica dell’influencer milanese

Ovviamente Giulia Salemi in tutto questo non è rimasta a guardare e si è difesa accusando Tommaso Zorzi di essere una persona egoriferita. “Non fare un discorso sulle madri, che è triste. Fai paragoni per sminuire mia mamma, dai è brutto. Sei maligno. Devo stare muta e zitta e soffrire in silenzio? Tu da settimane mi ferivi. Tu me ne hai combinate tante in passato. Sono tua amica vera, non sono mai stata attratta dal personaggio. Sei una persona individualista e pensi solo alla tua sfera“, ha asserito l’influencer italo-persiana che in puntata ha rincontrato la madre Fariba. (Continua dopo il video)

Giulia Salemi e lo sfogo con Pierpaolo Pretelli

Dopo aver avuto il faccia a faccia con Tommaso Zorzi, Giulia Salemi si è sfogata con Pierpaolo Pretelli. “Basta ci metto una pietra sopra. Se vorrà chiarire lo farà lui, io non mi muovo. Poi le cattiverie che mi ha detto? Io interessata al personaggio? Ma se ho fatto il GF Vip 2 anni fa? Poi è stato Alfonso a chiamarmi, mica mi sono proposta io perché sono sua amica”, ha asserito la ragazza.

Con molta probabilità tra il rampollo meneghino e l’influencer italo-persiana c’è un odio che proviene prima del loro incontro nella casa del Grande Fratello Vip 5. Poi la nomination di lunedì sere e la scelta di Giulia di levare la finale anticipata al 25enne hanno complicato le cose.