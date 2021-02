Nello Sorrentino bestemmia al GF Vip durante la proposta di matrimonio a Carlotta Dell’Isola? (VIDEO)

Nello Sorrentino ha bestemmiato?

Lunedì sera, prima che Alfonso Signorini decretasse l’esito del televoto Carlotta dell’Isola ha ricevuto una bellissima ed inaspettata sorpresa da parte del fidanzato. Ebbene sì, Nello Sorrentino, si è fatto trovare all’esterno della casa del Grande Fratello Vip 5 per fare alla donna che ama una proposta di matrimonio.

Ma il pubblico più attento ha notato che l’ex partecipante di Temptation Island mentre stava dicendo alla gieffina di volerla sposare si è impacciato con le parole e gli sarebbe sfuggita una bestemmia. Sarà così? Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto all’esterno dell’appartamento più spiato d’Italia. (Continua dopo il video)

La proposta di matrimonio di Nello a Carlotta

Nello Sorrentino, chiamato dagli autori del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla sua fidanzata Carlotta Dell’Isola, si è presentato con un enorme mazzo di fiori e le ha fatto una proposta di matrimonio in diretta tv su Canale 5 davanti a milioni di telespettatori.

“Lo sai che ti stimo e per questo ti volevo dire che voglio che sei la donna della mia vita. Scusa, sono emozionatissimo. E comunque dici sempre che non ti faccio le sorprese e guarda che sorpresa che ti ho fatto? Ora qua, davanti a tutti e davanti ad Alfonso, ti chiedo se mi vuoi sposare”, ha detto il ragazzo alla sua amata. Ma l’’emozione però avrebbe giocato brutti scherzi al giovane, dato che avrebbe bestemmiato dopo aver balbettato qualcosa per l’agitazione. (Continua dopo il video)

Serata movimentata al Grande Fratello Vip 5

Una serata molto particolare quelle di lunedì sera. Infatti oltre alla possibile bestemmia di nello Sorrentino durante la proposta di matrimonio a Carlotta dell’Isola, prima il televoto al Grande Fratello Vip 5 ha salvato Alda D’Eusanio.

Ebbene sì, la giornalista 70enne è stata graziata dal pubblico per aver pronunciato un termine razzista nella giornata di sabato. Un esito che ha fatto arrabbiare moltissimo altri telespettatori e in particolare Mario Balotelli che è sbottato sui suoi canali social. Sicuramente di questa vicenda se ne parlerà ancora in altre trasmissioni televisive.