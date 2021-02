“Carlotta al GF perché raccomandata dalla Marcuzzi”, Alessia sbotta: “Follia, racconta ste buffonate?” (FOTO)

Carlotta Dell’Isola raccomandata da Alessia Marcuzzi? L’accusa

Tra polemiche e lamentele, alla fine Carlotta Dell’Isola è rimasta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 per circa un mese e mezzo. E in questo arco di tempo Sofia Calesso, anch’essa ex partecipante di Temptation Island, si è scagliata diverse volte contro la gieffina romana dicendo chiaramente che è entrata nel reality show di Canale 5 perché è raccomandata.

“Carlotta conosceva Alessia Marcuzzi ancor prima del reality tramite l’ex fidanzato Facchinetti. Addirittura Carlotta dovrebbe far parte proprio della sua agenzia. Sono contenta per lei se avrà successo, anzi nei suoi confronti nn ho assolutamente nulla. Ma mi da fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze”, ha asserito la ragazza nel corso di un’intervista a PiùDonna.

L’accusa di Sofia Caletto

Ma non è finita qui. Infatti sempre in un’intervista al sito SuperGuidaTv, Sofia Caletto ha detto che ha dato a Carlotta Dell’Isola della raccomandata perché c’è un contratto che non è ancora scaduto e siccome quelli che hanno partecipato a Temptation Island gli hanno vietato di sponsorizzare e fare pubblicità, lei si è chiesta perché a lei fossero state concesse determinate opportunità.

“Non sono ipocrita. Io ho partecipato al programma per i sentimenti ma se venissero fuori possibilità lavorative le prenderei in considerazione. Se fosse entrata al Grande Fratello Vip a metà gennaio o a febbraio nessuno le avrebbe detto nulla”, ha dichiarato la ragazza. Le due interviste sarebbero state visionate da Alessia Marcuzzi che proprio lunedì sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip 5 su Twitter, ha sbottato.

La replica di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi non ci sta e replica alle accuse che recentemente le ha mosso l’ex partecipante di Temptation Island Sofia Caletto. Attraverso il suo profilo Twitter, oltre a far i complimenti a Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino per la proposta di matrimonio, è sbottata.

“Io che raccomando Carlotta? Ma la follia! Ho conosciuto Carlotta a TI, non l’avevo mai vista prima. Finito tutto le ho scritto su DM perché mi faceva ridere e ci siamo viste. E’ stata chiamata al Grande Fratello Vip indipendentemente da me. Ma chi è questa che racconta ste buffonate?”, ha detto la conduttrice Mediaset. Ecco i post in questione e il video postato dalla Pinella sul noto social network: