Samantha De Grenet non apprezza i baci saffici tra Adua Del Vesco e Dayane Mello: “non è una cosa che mi fa impazzire” (VIDEO)

Samantha omofoba? L’accusa sul web

Da quando si sono conosciute all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno stretto un’amicizia speciale. Un legame molo particolare e spesso fisico che sta facendo sognare tantissimi telespettatori del reality show di Canale 5 ma anche i fan delle due donne. Sui social infatti, tale coppia l’hanno rinominata le “Rosmello”.

Lunedì sera, durante la diretta Alfonso Signorini ha fatto vedere un video in cui la modella brasiliana e l’attrice messinese si scambiavano delle coccole e si davano qualche bacio saffico. Secondo i follower della sudamericana e della siciliana, Samantha De Grenet non avrebbe gradito la clip in questione e e a testimoniarlo sono le parole dette dalla soubrette romana durante il live su Mediaset Extra.

Il giudizio della De Grenet e la replica di Rosalinda e Dayane

I telespettatori che guardano la diretta del Grande Fratello Vip 5 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, Samantha De Grenet guardando le due ragazze ha detto: “Non è bellissimo, non è una cosa che mi fa impazzire. Non dico che ci sia qualcosa di male, ma non è bello“.

A quel punto Rosalinda Cannavò le ha subito risposto così: “Vabbè, ma non c’è niente di male in questa cosa“. Anche Dayane Mello dello stesso avviso dell’attrice messinese, replicando in questo modo: “Certo che non c’è niente di male, poi siamo nel 2021“. (Continua dopo il video)

Le critiche delle fan delle Rosmello a Samantha De Grenet

Contro Samantha De Grenet si sono scagliate migliaia di fan di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, ovvero le Rosmello. E le accuse da parte di queste ultime sono molto gravi: “Ecco quando vi dicevo che sdg è omofoba non mi credevate, ora che dice che baciarsi per due donne non è bellissimo forse ci credete?!”; “Lei è un omofoba leghista e ora ci sono le prove”.

Ma sui vari social netwok si legge anche: “Oggi era tutto perfetto. Poi all1.30 di notte un’omofoba del ca*** ha dovuto dire una cavolata. SDG sei da esiliare”. Ecco un paio di post a riguardo:

