GF Vip Alfonso Signorini dice una frase sessista contro Elisabetta Gregoraci, lei impietrita (VIDEO)

Durante la puntata di ieri del GF Vip è avvenuto un episodio alquanto sgradevole di cui si è reso protagonista il conduttore. In seguito all’ennesimo confronto tra Giulia, Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci, Alfonso Signorini si è lasciato scappare una frase infelice.

Nello specifico, nel tentativo di pronunciare un proverbio cinese, il presentatore ha esagerato, secondo il punto di vista della maggior parte dei telespettatori. Per tale ragione, sul web è sorta una polemica finalizzata a far licenziare l’opinionista dalla rete Mediaset.

Elisabetta Gregoraci di nuovo al centro dell’attenzione

L’edizione in corso del GF Vip è stata tra le più bizzarre e particolari della storia del reality show, non solo per la durata, ma anche per la qualità degli eventi che si sono verificati. Numerosi concorrenti sono stati squalificati o redarguiti per aver pronunciato, loro malgrado, delle frasi blasfeme, discriminatorie e gravi. Alfonso Signorini è sempre apparso in prima linea per combattere ogni forma di violenza, ma ieri sera ha commesso una gaffe con Elisabetta Gregoraci.

La showgirl si è confrontata, per l’ennesima volta, con Pierpaolo e Giulia. Il motivo del dibattito è risieduto in un dialogo, avvenuto venerdì scorso, in cui tra la donna e Pretelli in cui i due parlarono di una cena da fare insieme. Questo avvenimento ha fatto molto ingelosire Giulia, sta di fatto che tra i due sono sorte delle polemiche. Per tale motivo, il conduttore ha chiesto all’ex gieffina se non si sentisse in colpa per ciò che aveva creato.

La gaffe di Alfonso Signorini

Lei, però, con fare abbastanza deciso, ha risposto di no, in quanto non ha detto nulla di male. Alfonso Signorini, allora, ha ammesso che forse la vipera fosse proprio lui ed ha ironizzato sulla vicenda svelando un proverbio cinese ad Elisabetta Gregoraci. La frase in questione è la seguente: “Quando torni a casa picchia la Gregoraci, tu non sai perché, ma lei si”. Dopo poco, però, il giornalista si è reso conto della gravità della cosa ed ha ironizzato dicendo che fosse solo una battuta e che al giorno d’oggi non si potesse dire più nulla.

Elisabetta, però, si è limitata a fare un’espressione alquanto basita che ha lasciato intendere il suo disappunto. Anche sul web è scoppiato il caos. La maggior parte degli utenti di Twitter sta chiedendo l’immediato allontanamento del conduttore dal suo incarico in quanto predica bene e razzola male.