“Mi hanno fatto 2 perette e una manovra”: Samantha De Grenet ricorda l’episodio imbarazzante avvenuto a L’Isola dei Famosi (VIDEO)

Racconti imbarazzanti al GF Vip 5

Lunedì notte, dopo la lunga diretta del Grande Fratello Vip 5 su Canale 5 la gieffina Samantha De Grenet e gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia si sono riuniti in veranda per parlare. La soubrette romana ha confessato che l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini è dura, ma quella a L’Isola dei Famosi è stata ancora più complicata.

Tra le tante cose la donna ha rivelato ai suoi compagni d’avventura anche quello di aver avuto problemi intestinali in Honduras. A quel punto è intervenuto Tommaso Zorzi che prendendo la parola, ha svelato ciò che la De Grenet gli aveva già confidato qualche giorno prima.

Il racconto di Tommaso Zorzi

Nella veranda della casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, Samantha De Grenet e gli altri inquilini hanno scambiato quattro chiacchiere dopo la lunga diretta di Canale 5.

Tornando all’argomento di prima, il rampollo meneghino ha detto: “Ragazzi, l’altro giorno la Samy mi fa: Sai avevamo solo un secchio per fare i nostri bisogni. Mica uno a testa, uno solo per tutti quanti. Dovevi quindi sperare che gli altri non avessero problemi grossi o era un macello. Era tutto così difficile, immagina aprire un secchio e trovare i ricordini degli altri”. Ma il racconto non è finito qui. (Continua dopo il video)

L’esperienza di Samantha De Grenet all’Isola dei Famosi

Tommaso Zorzi, ricordando quello che giorni prima Samantha De Grenet gli aveva raccontato della sua esperienza in Honduras, ha detto anche: “Il peggio è arrivato quando sono stata 5 giorni senza fare nulla. Sono dovuta andare dal medico che mi ha fatto una peretta. Nulla, non ha funzionato e quindi sono tornata, me ne ha fatta un’altra e mi ha detto che se non avesse fatto effetto sarei dovuta tornare con urgenza. Niente, anche la seconda va a vuoto. Quindi cosa faccio?”.

Il racconto continua con la soubrette che è tornata dal dottore, che tra l’altro era un bell’uomo, tutto educato, carino, signorile e gli dice che continuava a non andare in bagno. A quel punto il medico la guarda con uno sguardo serio e le dice di doverle fare la manovra. “Cos’è la manovra? Quando infili la mano e tratratrac tiri fuori la…”, ha asserito la donna. E proprio in quell’istante la regia del Grande Fratello Vip ha deciso di spostare l’inquadratura sul giardino completamente vuoto. Dopo qualche minuto la regia ha messo le immagini su Samantha e il rampollo, però senza audio.