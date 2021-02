Mario Balotelli contro il televoto che ha salvato la D’Eusanio: “E’ il Paese più bello al mondo rovinato da pochi defic*enti” (FOTO)

Alda D’Eusanio salvata dal televoto, Balotelli sbotta

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che sabato scorso durante la cena Alda D’Eusanio ha commesso una grave gaffe pronunciando a chiare lettere un termine razzista. Nello specifico, mentre stava mangiando con gli altri gieffini ha cercato di ironizzare dicendo la parola ‘ne*ro’. Ovviamente tale affermazione ha scatenato una serie di polemiche sul web e non solo.

Lunedì sera il conduttore Alfonso Signorini ha aperto un televoto lampo per chiedere ai telespettatori se squalificare o meno la giornalista. Ma clamorosamente il pubblico del reality show di Canale 5 l’ha graziata. La scelta però, non è piaciuta a Mario Balotelli, forse dimenticandosi le frasi volgari detto a Dayane Mello al GF Vip 5. Il calciatore sul suo profilo Twitter ha tuonato contro la 70enne ed ha aggiunto di essere molto deluso dall’esito del televoto.

La rabbia di Mario Balotelli

Dopo aver visto l’esito del televoto del Grande Fratello Vip 5 che ha visto salvare Alda D’Eusanio, Mario Balotelli ha tuonato su Twitter. “Oggi vedrò davvero il popolo italiano quanto è vicino a me, a noi e alla nostra storia e se ho fatto ( abbiamo fatto ) bene a considerare sempre l’Italia la nostra terra e gli italiani i nostri fratelli. Il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un ignoranza inaccettabile. L’Italia ragazzi come dico sempre è il paese più bello al mondo rovinato da pochi defic*enti.Deluso e triste”, ha scritto il calciatore sul noto social network. (Continua dopo i post)

#gfvip @GrandeFratello

Oggi vedrò davvero il popolo italiano quanto è vicino a me, a noi e alla nostra storia e se ho fatto ( abbiamo fatto ) bene a considerare sempre l’Italia la nostra terra e gli italiani i nostri fratelli. — Mario Balotelli (@FinallyMario) February 1, 2021

#gfvip il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un ignoranza inaccettabile. L’Italia ragazzi come dico sempre è il paese più bello al mondo rovinato da pochi deficienti.Deluso e triste. — Mario Balotelli (@FinallyMario) February 1, 2021

La reazione di Enock Barwuah

Oltre a Mario Balotelli, anche suo fratello Enock Barwuah ha aspramente criticato Alda D’Eusanio per la frase razzista pronunciata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. E se prima su Instagram aveva detto che la 70enne non doveva apparire più sul piccolo schermo, in puntata è stato un po’ più morbido.

“La posso perdonare per quello che ha detto, mi fa piacere che ha chiesto scusa. Quella parola non va nemmeno ripetuta. So io quello che ho sofferto e che soffrono le persone che se la sentono dire. Con quel termine ha toccato la mia sensibilità e quella di altre milioni di persone”, ha detto l’ex gieffino.