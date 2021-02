Nicolò Zenga ha una fidanzata molto famosa: ecco chi è (FOTO)

L’incontro al GF Vip 5 tra Andrea e Nicolò Zenga

Dopo essere stato nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, lunedì sera Nicolò Zenga è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5 per fare una sorpresa al fratello Andrea. Ricordiamo che quest’ultimo si trova nella casa più spiata d’Italia da oltre un mese e mezzo. Nell’appuntamento precedente, quello del venerdì, il gieffino ha ricevuto un’altra sorpresa, ovvero ha rivisto il padre Walter dopo 14 anni.

Tuttavia l’ex portiere dell’Inter è stato criticata da tanti perché ha confermato di esser stato un padre assente. Questa reunion è stata commentato su Instagram da Nicolò: “Andrea, un vero signore. Viaggiare in prima, ma avere l’animo da terza classe. Chi vuole capire capisca. Rivedendo a mente fredda il confronto di ieri vorrei dire che il primo cellulare è uscito nel 73 e quelli funzionano anche a Dubai, Madrid, America, Siria”.

Le parole di Nicolò sui social

Il giorno seguente però, Nicolò Zenga sempre su Instagram ha fatto un passo indietro: “Ci tengo a dire che i miei ultimi tweet erano uno sfogo, uno sfogo dato dal vedere quanto l’incontro che c’è stato ha fatto male a mio fratello, e dal fatto che al contrario di quanto detto da nostro padre in diretta, non ho ricevuto nessuna chiamata”. I due fratelli, infatti, in questi anni si sono lamentati di non aver avuto un genitore presente nelle loro vite e di esser cresciuti solo con la madre Roberta.

La fidanzata di Nicolò Zenga è Marina Crialesi

Il faccia a faccia fra Nicolò e Andrea Zenga nel giardino del Grande Fratello Vip 5 è andato più che bene e il concorrente del reality show di Canale 5 ha pianto più volte. Prima di salutarsi però, Nicolò ha detto la seguente frase: “Non vedo l’ora di presentarti la mia fidanzata”. A quel punto è intervenuto il conduttore Alfonso Signorini, che ha approfittato della situazione per sottolineare: “E’ romana, è un’attrice importante, ma non diciamo di più!”.

Di chi si tratta? Dopo tale frase in molti si sono precipitati sui canali social di Nicolò per capire chi fosse la fidanzata di Zenga. Ebbene sì, si tratta di Marina Crialesi, conosciuta dal pubblico italiano come la Beatrice di Un Posto Al Sole, la storica soap opera napoletana di Rai Tre. Ecco le foto: