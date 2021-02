Dayane Mello e Rosalinda Cannavò senza microfoni ammettono di essere interessate a due gieffini

Le due concorrenti si sono tolte i microfoni per farsi delle confessioni molto intime sotto le lenzuola. Ma i più attenti hanno sentito. Dayane e Rosalinda sono interessate a due gieffini. Ecco di chi si tratta.

GF Vip: Dayane Mello e Rosalinda Cannavò senza microfono confessano

In questa edizione lunghissima di Grande Fratello Vip sono nati dei rapporti molto particolari. Uno di questi è quello tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Tra le due c’è stata una bella affinità all’inizio sfociata in baci e dichiarazioni d’amore. Poi si sono allontanate per alcune cose dette dalla modella, ma adesso sembra sia tornato il sereno.

Infatti, un pomeriggio Dayane e Rosalinda si sono messe sotto le coperte, si sono tolte i microfoni e si sono dette alcune cose molto intime. Tuttavia, da casa si è sentito lo stesso che cosa hanno detto. Pare evidente che Rosalinda abbia confessato: “Zelletta a me piace” per poi aggiungere subito dopo: “A te piace Zenga“. Le due ragazze sono poi scoppiate a ridere.

In effetti, Rosalinda e Andrea Zelletta hanno una bella amicizia dall’inizio di questa avventura e da qualche settimana lei ha messo in dubbio il suo rapporto con il fidanzato Giuliano. Mentre Dayane ha già tentato di baciare Andrea Zenga e ha confessato di aver fatto dei sogni erotici su di lui. Al momento, però, sembra che nè Zelletta nè Zenga ricambino queste attenzioni. Voi che cosa ne pensate?

Le ultime novità

Lunedì 1 febbraio è andata in onda un’altra puntata di Grande Fratello Vip. La produzione ha deciso di far scegliere al pubblico a casa che cosa fare con Alda D’Eusanio, colpevole di aver pronunciato la parola con la N. Il televoto ha deciso di salvarla, ma è scoppiata la polemica. Ex gieffini squalificati sono insorti, gli stessi ex concorrenti in studio non erano d’accordo.

Carlotta ha ricevuto la tanto desiderata proposta di matrimonio da Nello, ma poi è stata eliminata dal programma. Serata di grandi incontri anche per Pierpaolo e Giulia che hanno visto la mamma di lei, Fariba. Mentre Andrea Zenga ha visto il fratello Nicolò. Al televoto ci sono Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet. La prossima puntata andrà in onda venerdì 5 febbraio.