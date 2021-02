Maria De Filippi fulmina Gemma Galgani: “4 anni che non vedo se**o”, scandalo a Uomini e Donne

La frase imbarazzante di Gemma Galgani a Uomini e Donne

E’ trascorso più di un decennio e Gemma Galgani continua ad essere la protagonista assoluta del parterre senior di Uomini e Donne. La dama torinese grazie al suo travagliato percorso è in grado di oscurare sia tronisti che corteggiatori, ma anche gli altri partecipanti del Trono over. In questi anni la 71enne ha offerto ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset tante storie d’amore e soprattutto i suoi litigi con l’opinionista Tina Cipollari.

Nelle ultime ore però, Gems ha fatto parlare di sé perché nel corso dell’ultima puntata del dating show si è fatta sfuggire una frase che ha lasciato di sasso anche la padrona di casa Maria De Filippi. “Sono quattro anni che non vedevo se***, ha detto improvvisamente la dama lasciandosi andare a un linguaggio che di solito non le appartiene.

La reazione di Maria De Filippi alle parole della dama torinese

Un’affermazione che ha fatto sorridere Maria De Filippi, che ha replicato così: “Gemma, ma quest’anno… cioè…”. La padrona di casa di Uomini e Donne non è riuscita a concludere la frase, ma è ovvio a cosa si riferisse. In poche parole, la 71enne alludeva al rapporto avuto con Maurizio Guerci.

Un approccio fisico avvenuto a distanza di qualche anno perché l’ultima volta è avvenuto quando aveva una storia con il toscano Giorgio Manetti. Ma tornando a Guerci, dopo aver avuto un rapporto intimo con la piemontese ha deciso di troncare la conoscenza. Non contento, nei recenti appuntamenti si è scoperto che il cavaliere ha lasciato il suo numero a Nicole.

L’ironia di Tina Cipollari su Gemma Galgani

Le parole pronunciate da Gemma Galgani ha scatenato l’ironia da parte di Tina Cipollari, che ovviamente ha approfittato della situazione per mettere in forte imbarazzo la sua acerrima nemica. La storica opinionista, in quell’occasione ha fatto una battuta sarcastica, che i numerosi telespettatori di Uomini e Donne hanno trovato di cattivo gusto, dato che ha rimarcato che la donna ha 71 anni.

Quest’ultima infatti, è apparsa molto turbata per quanto successo in studio e ha anche versato delle lacrime dalla rabbia, dicendo di aver provato un senso di umiliazione non tanto per le solite prese in giro della vamp frusinate ma anche per le parole di Maurizio.