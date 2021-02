GF Vip, Nello accusato di aver bestemmiato in diretta, arriva la verità: ecco cosa ha detto davvero (FOTO)

Nella puntata di ieri del GF Vip, Nello Sorrentino è andato fuori la casa del reality show per fare la proposta di matrimonio a Carlotta Dell’Isola. In tale occasione, però, al protagonista pare sia sfuggita una bestemmia che i telespettatori hanno immediatamente notato.

Per tale motivo, subito dopo la messa in onda della puntata, gli utenti dei social hanno cominciato ad accusare il giovane di aver commesso una gaffe imperdonabile in diretta tv. In sua difesa, però, è giunta un’amica della coppia, la quale ha fatto chiarezza.

La presunta bestemmia di Nello al GF Vip

L’eliminata di ieri sera dalla casa del GF Vip è stata Carlotta Dell’Isola, la quale è andata via dopo qualche settimana ed ha potuto riabbracciare subito Nello, il suo fidanzato. Prima che venisse pronunciato il verdetto ufficiale, però, Sorrentino si è recato fuori la casa per proporre alla sua fidanzata di divenire sua moglie. La proposta è stata piuttosto divertente, in quanto il ragazzo non è affatto un tipo romantico. Per tale ragione, non sono mancate le battute da parte di Carlotta.

Ad ogni modo, mentre Nello stava chiedendo la mano della sua compagna, si è ingarbugliato con le parole e si è lasciato scappare un’espressione parecchio colorita che ha sollevato un polverone. In particolar modo, il protagonista ha detto: “Porco di…”. Gli utenti del web, quindi, hanno immediatamente accusato il ragazzo per la sua espressione e si sono scagliati contro Alfonso Signorini per non avergli detto nulla.

L’intervento di un’amica di Nello e Carlotta

In ogni caso, poche ore fa, in difesa di Nello è arrivata un’amica della coppia la quale ha commentato quanto accaduto ieri al GF Vip. La persona in questione, ci ha tenuto a chiarire che Sorrentino non avesse affatto bestemmiato. La frase esatta pronunciata da lui in quel momento è stata: “Porco disse”, che in dialetto romanesco indica un’espressione di sgomento e nervosismo. In molti, infatti, sono solita adoperarla proprio per evitare di pronunciare la bestemmia.

Per avvalorare ulteriormente la sua tesi, la donna in questione ha pubblicato lo stralcio di video in questione in cui si sente chiaramente la frase pronunciata dal giovane. Carlotta Dell’Isola, una volta uscita dal reality show, ha preso possesso di queste informazioni ed ha condiviso sul suo profilo Instagram le clip in difesa del suo fidanzato. Questo placherà la polemica?