DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 3 febbraio: Leyla comunica ai genitori di aver lasciato Osman

La prima parte dell’episodio 115 di DayDreamer – Le Ali del Sogno

La programmazione di Daydreamer – Le Ali del Sogno prosegue nella fascia pomeridiana di Canale 5. Cosa accadrà nella prima parte dell’episodio 115 prima inonda mercoledì 3 febbraio 2021? Ricordiamo che dopo numerosi cambi di palinsesto e tantissime interruzioni, Mediaset sembra aver trovato una soluzione per far continuare la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir.

Quindi, dallo scorso 25 gennaio le loro avventure sono tornati tutti i giorni, ossia dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:55 circa alle 17:10 circa. Subito dopo viene trasmesso Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso. Ma andiamo a vedere cosa vedremo nella puntata di domani pomeriggio che sarà ricca di colpi di scena.

Leyla comunica ai genitori di aver lasciato il fidanzato Osman

Dopo gli ultimi avvenimenti accaduti negli appuntamenti in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset, nell’episodio 115 di Day Dreamer – Le Ali del Sogno Leyla farà qualcosa che le costerà molto. Nello specifico, la sorella maggiore di Sanem finalmente si armerà di coraggio e comunicherà ai suoi genitori la difficile scelta di aver lasciato il suo futuro sposo Osman. I due ovviamente rimarranno sconvolti ma alla fine comprenderanno le ragione della primogenita e accetteranno la sua scelta.

Nel frattempo Can e la giovane aspirante scrittrice saranno sempre più euforici di aver preso la loro grande decisione. Prima però di sposarsi, i due innamorati dovranno ancora affrontare ufficialmente le loro famiglie a partire dalla perfida Huma. Come prenderà quest’ultima la grande notizia visto che odia la Aydin e tutta la sua famiglia?

La nuova programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Quindi, facendo un riepilogo, la nuova programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno avrà i seguenti orari: nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì dalle ore 16:35 alle 17:10 circa su Canale 5. Mentre la puntata in prima serata è prevista per il martedì sera, non più il giovedì, dalle ore 21:43 alle 00:20 circa sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Ma il palinsesto della soap opera turca può essere sempre soggetta a variazioni. Infine, ricordiamo che Erkenci Kuş, il suo titolo originale, è distribuita in 21 Paesi in tutto il mondo. E proprio in Italia sta riscuotendo un discreto successo a livello di ascolti sia nel pomeridiano che nel serale.