Il Paradiso delle signore trama 4 febbraio: qualcuno affigge tremendi manifesti fuori al magazzino

Nella puntata di giovedì 4 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Luciano riuscirà a far rinsavire Clelia in merito alla sua volontà di scappare via in gran segreto. Salvatore, invece, sarà sempre più addolorato per il fatto che la donna che ama stia per convolare a nozze con un altro uomo.

Ludovica, dal canto suo, si rivelerà di grande aiuto per Marcello, mentre Vittorio e Beatrice staranno per venir meno al patto stipulato. Al termine dell’episodio, poi, un evento inaspettato sconquasserà gli animi di molti protagonisti.

Trama 4 febbraio: Clelia cambia idea

La trama della puntata del 4 febbraio del Paradiso delle signore rivela che Clelia sarà sempre più confusa su cosa fare. La donna, convinta da zia Ernesta e Silvia, ha deciso di scappare via, ma Luciano riuscirà a farle cambiare idea. La Calligaris, infatti, comincerà a riflettere sulla vicenda e comprenderà che, se andrà via, rischierà di perdere degli affetti che non ritorneranno mai più. Nel frattempo, Salvatore sarà sempre più in ansia per il matrimonio tra Cosimo e Gabriella.

Il giovane Amato non riuscirà a sopportare il fatto che la dama convoli a nozze con un uomo diverso da lui. Al circolo, invece, Marcello si troverà ad intavolare una discussione con un cliente. Ad un certo punto, però, arriverà Ludovica, la quale si renderà subito conto che qualcosa non va. La fanciulla, infatti, capirà che il ragazzo è ancora succube del Mantovano, per tale ragione, deciderà di fare qualcosa per aiutare il suo amico.

Scritte terribili fuori al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 4 febbraio, si respirerà il clima di San Valentino. Pietro comincerà a rendersi conto di aver preso una cotta per Stefania. Quest’ultima, però, non sembrerà molto interessata a lui, cambierà idea? La complicità tra Vittorio e Beatrice, invece, sarà alle stelle. I due cognati rischieranno di non rispettare la promessa che si erano fatti, ovvero, quella di restare lontani l’uno dall’altra per salvaguardare il matrimonio di Conti.

Verso la parte conclusiva dell’episodio, poi, si verificherà un evento inatteso. Le saracinesche del Paradiso saranno chiuse quando, improvvisamente, qualcuno affiggerà dei manifesti al di fuori dello shopping center. La scritta presente al di sopra di tali fogli sarà assolutamente tremenda e scombussolerà non poco la vita di alcuni protagonisti della soap opera.