Alba Parietti chiarisce che cosa si sono detti lei e Andrea Zelletta dietro le quinte del GF Vip: ‘La responsabilità è tutta mia’

Alba Parietti ha voluto mettere a tacere la polemica che l’ha coinvolta per quello che ha detto Andrea Zelletta nella Casa. Ecco come sono andate le cose.

GF Vip: chiesta la squalifica di Andrea Zelletta

Andrea Zelletta è stato coinvolto da una polemica negli ultimi giorni. Lui, dopo la puntata della settimana scorsa, ha detto delle cose che hanno scatenato il web. Lui e Pierpaolo Pretelli sono andati in studio per scoprire chi sarebbe stato il secondo finalista dopo Dayane Mello e nel tragitto ha detto di aver incontrato Alba Parietti, la quale era lì per un confronto con Maria Teresa Ruta. L’ex tronista ha detto di aver parlato con lei e che la donna gli ha detto parole bellissime e di questo ne è rimasto molto sorpreso.

Dal momento che non si possono avere contatti con l’esterno, nel web è stata chiesta la squalifica di Andrea. Tuttavia, pochi giorni dopo la stessa Alba Parietti ha chiarito la situazione per evitare ulteriori polemiche sul programma e su questo episodio in particolare.

Alba Parietti chiarisce: ‘La responsabilità è tutta mia, gli autori hanno assistito’

Andrea Zelletta quando è tornato in Casa dopo la proclamazione di Pierpaolo come secondo finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si è sfogato con i suoi coinquilini. Ha detto che voleva ricevere una carica ma non l’ha ricevuta. Tuttavia: “Fuori ho incontrato Alba, mi ha detto tante cose belle, che Francesco non vede l’ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me!” ha detto in preda all’emozione. Per questo in molti si sono chiesti che cosa fosse successo perchè questo non è consentito dal regolamento.

Alba Parietti è intervenuta personalmente con un post su Instagram. Come potete leggere anche voi nel post riportato qui sotto, Alba ha scritto che stava andando via dalla passerella dopo l’incontro con Maria Teresa e nel frattempo stavano microfonando Andrea Zelletta. Lui non l’ha vista, ma lei per rincuorarlo, sapendo quanto era stanco, gli ha urlato: “Andrea sei tu? Sono Alba, Francesco mi parla sempre di te, ti vuole un gran bene, non vede l’ora di vederti, ciao“.

Insomma, non gli ha detto nulla dall’esterno, solo una considerazione personale e gli autori hanno assistito alla scena. Quindi “la responsabilità è tutta mia ma è stato un incontro casuale“, ha ammesso poco prima di confessare che comunque Andrea è uno dei suoi preferiti.