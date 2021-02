Amici di Maria De Filippi presto su Amazon: tutti i dettagli

Non smette di rinnovarsi il talent di Canale 5. Ecco l’ultima iniziativa di Maria De Filippi

Amici di Maria De Filippi sbarca su Amazon Prime Video

C’è una bella novità per tutti gli appassionati di Amici di Maria De Filippi, il talent che dal 2000 va in onda su Canale 5 e non solo. Infatti, per sei anni il daytime del programma è andato in onda su Real Time, poi alla scadenza del contratto la fascia pomeridiana è passata su Italia 1.

Ma Maria De Filippi è sempre attenta a rinnovare i suoi programmi e ad andare incontro alle esigenze del pubblico. Come ha ricordato Davide Maggio sul suo sito, la conduttrice tempo fa in un’intervista al Corriere della Sera aveva detto: “Sono convinta che se Amici andasse su Amazon non toglierebbe telespettatori a Mediaset ma li aggiungerebbe“. Il giornalista aveva già detto che Maria non parla mai a caso e infatti aveva ragione. Stando alle sue fonti, presto Amici sbarcherà in streaming su Amazon Prime Video.

L’abbonamento con la piattaforma streaming è inglobato con la modalità di acquisto Prime che offre Amazon con servizi più veloci e mirati. Da circa due anni questa piattaforma on demand si sta espandendo molto rapidamente con contenuti esclusivi. Tra non molto, quindi, andrà ad aggiungersi al catalogo anche il daytime di Amici. Sicuramente molto presto conosceremo maggiori dettagli. Voi che cosa ne pensate?

Amici 20: gli appuntamenti e la situazione dei ragazzi

A novembre è iniziata la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent compie ben vent’anni e continua ad avere molto successo e a scoprire nuovi talenti nel canto e nella danza. Amici 20 va in onda ogni sabato su Canale 5 alle 14.10 e dal lunedì al venerdì in due fasce pomeridiane: alle 16.10 su Canale 5 e alle 19.00 su Italia 1.

Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa sono responsabili dei cantanti, mentre Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini dei ballerini. I professori hanno iniziato a scontrarsi tra loro perchè non sono d’accordo sul giudizio di alcuni ragazzi. Nonostante gli scontri i cantanti hanno visto la pubblicazione dei loro inediti, mentre i ballerini si stanno confrontando da poco anche con coreografi esterni, metro di giudizio richiesto da Lorella Cuccarini.

Per il canto troviamo: Aka7even, Deddy, Elisabetta, Enula, Esa, Evandro, Ibla, Leonardo, Raffaele e Sangiovanni. Per il ballo: Tommaso, Martina, Rosa, Alessandro, Samuele, Giulia. Chi arriverà al Serale?