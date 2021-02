Oroscopo 3 febbraio 2021: tensioni per Ariete, risposte per Sagittario

L’Oroscopo del 3 febbraio 2021 esorta gli Ariete a mantenere la calma. Novità lavorative per Vergine, mentre i Sagittario potrebbero ricevere delle risposte molto attese

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata un po’ agitata per i nati sotto questo segno. Ci sono molte cose da fare e qualche decisione da prendere. Non amate sentirvi intrappolati, né da un lavoro né da una persona. Quando vi sentite chiusi in gabbia date il peggio di voi. Un consiglio per le persone che vi circondano: meglio non darvi torto oggi.

Toro. Oggi siete particolarmente energici e pieni di voglia di portare a termine i vostri obiettivi. L’Oroscopo del 3 febbraio vi esorta a risolvere le questioni in sospeso, specie per quanto riguarda il lavoro. Se vi siete arretrati nei giorni precedenti, adesso è il momento di darsi una mossa.

Gemelli. Coloro i quali hanno appena cominciato una nuova relazione dovrebbero gettarsi il passato alle spalle. Rimuginare non serve a nulla e vi limiterà solamente nelle decisioni che prenderete. In campo professionale, invece, è in arrivo un momento molto proficuo per voi, datevi da fare per emergere.

Cancro. Nel corso della giornata odierna potrebbero nascere delle incomprensioni. Se una persona ha un parere opposto al vostro, non vuol dire necessariamente che sia vostra nemica. Cercate di mantenere la calma. Nel lavoro, invece, è necessario rivalutare alcune decisioni prese.

Leone. Periodo fervido di cambiamenti e novità per quanto riguarda la sfera lavorativa. Questo è l’anno della rinascita e delle grandi opportunità. Gran parte del lavoro, però, è nelle vostre mani, sarete voi gli artefici del vostro futuro. In amore siete un po’ distratti e il partner potrebbe risentirne.

Vergine. I nati sotto questo segno stanno vivendo una fase particolarmente produttiva dal punto di vista professionale. Continuate a darvi da fare e non vi crogiolate sugli allori. I più meritevoli potrebbero addirittura arrivare ad avere una promozione. Nel lavoro si prospetta un fine settimana molto interessante.

Previsioni 3 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo momento siete particolarmente carismatici. Approfittate della situazione per risolvere alcune questioni burocratiche o per avanzare delle richieste, perché verranno assecondate. Dal punto di vista sentimentale, adesso riuscite a vedere con maggiore chiarezza alcune cose che prima vi erano oscure.

Scorpione. L’Oroscopo del 3 febbraio vi esorta a farvi avanti in campo professionale. Questo è un periodo pieno di soddisfazioni, pertanto, non siate timorosi. Anche in amore ‘ un periodo abbastanza sereno, cercate solamente di evitare di cadere nelle provocazioni e originare discussioni futili.

Sagittario. Coloro i quali sono in attesa di una risposta, essa potrebbe arrivare proprio in questi giorni. Non smettere di inseguire i vostri sogni e di impegnarvi nei progetti che avete a cuore. Anche se alcune cose non sono andate esattamente come desideravate, non è detto che non possano essere comunque favolose.

Capricorno. Prestate attenzione a ciò che farete e direte nella giornata odierna. La vostra mente è un po’ offuscata dalla gelosia, pertanto, c’è il rischio di incorrere in discussioni parecchio accese. Sul lavoro siete un po’ indecisi. Se non sapete quale direzione prendere, fermatevi un attimo.

Acquario. Se siete innamorati, non continuate a nascondervi dietro un dito. Questo è il momento giusto per farvi avanti ed esprimere i vostri sentimenti. I single, invece, avranno delle ottime opportunità di cimentarsi in nuove relazioni. Sul lavoro vi sentite a vostro agio e abbastanza appagati.

Pesci. Dal punto di vista economico è il momento di non fare sprechi e di mantenere un profilo basso. Nel lavoro sono in arrivo delle novità, ma dovete prestare attenzione agli aspetti contrattuali. In amore potete concedervi il lusso di essere lungimiranti e di pensare al futuro.