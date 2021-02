GF Vip, Matilde Brandi sgancia una bomba: “Nata una coppia tra due ex concorrenti” c’entra Ermito (VIDEO)

Come di consueto, dopo la puntata del reality show di Canale 5 viene registrato il GF Vip Party e in quest’occasione ha partecipato anche Matilde Brandi. Nel corso del collegamento, la showgirl ha sganciato una notizia bomba su due ex concorrenti del programma.

In particolar modo, ha detto che potrebbe nascere una bella storia d’amore tra due ex gieffini. I giornalisti hanno provato a strapparle i nomi, ma la donna è stata parecchio reticente. L’unica cosa che si è limitata a dire è stata che c’è di mezzo Mario Ermito.

Matilde Brandi e il retroscena su una coppia del GF Vip

Nel corso della puntata del GF Vip Party, Matilde Brandi ha svelato dei retroscena su due ex partecipanti del programma. Come di consueto, gli eliminati tornano in studio di puntata in puntata per assistere alle varie dinamiche del gioco. In tali occasioni, la showgirl ha ammesso di aver notato degli sguardi alquanto particolari tra due esponenti del parterre. I giornalisti, incuriositi dalle sue parole, le hanno domandato a chi si stesse riferendo. Lei, però, ha detto di non poter rivelare la loro identità.

Ad un certo punto, però, ha scelto di confessare il nome del protagonista maschile di questa presunta nuova coppia. Nello specifico, si tratta di Mario Ermito. Questa non è la prima volta che il ragazzo finisce al centro di simili gossip. In una precedente occasione, il suo nome era stato accostato a quello di Giacomo Urtis. Queste insinuazioni inerenti la sessualità del giovane, però, hanno sollevato un polverone che è stato messo a tacere dal diretto interessato.

Chi starebbe frequentando Mario Ermito?

in più occasioni, infatti, Ermito ha negato di essere omosessuale ed ha dichiarato anche che avrebbe sporto denuncia contro chiunque avesse diffuso simili notizie. Pertanto, il gossip che sta circolando in queste ore vede Mario affiancato ad una protagonista donna. Matilde Brandi, però, ha detto di dover prima parlare con l’ex dama del GF Vip prima di poter svelare la sua identità.

Tra i vari nomi saltati fuori, però, ci sono stati quelli di Selvaggia Roma e Guenda Goria. Dinanzi questi nomi, la Brandi è rimasta un po’ impietrita, tuttavia, specie in riferimento alla prima, ha lasciato intendere che non sia lei la protagonista di questo scoop. Ad ogni modo, la showgirl ha fatto sapere che in queste ore si sarebbe informata ed avrebbe dato eventuali nuovi aggiornamenti. (Clicca qui per il video)