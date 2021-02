L’Isola dei Famosi, la mamma di Andrea Zenga stronca Ilary Blasi: “Il mio grande sogno è Milly Carlucci”

Roberta Termali torna al centro dell’attenzione

Non tutti sanno, soprattutto le ultime generazioni, che Roberta Termali è un’ex conduttrice sportiva. Infatti, la donna ha intrapreso la sua carriera sul piccolo schermo negli Anni Ottanta ed è durata all’incirca dieci anni. Successivamente ha conosciuto l’amore della sua vita, ovvero Walter Zenga da cui sono venuti al mondo Niccolò ed Andrea, al momento concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Dopo questo matrimonio che poi è fallito, la donna è diventata una delle protagoniste della cronaca rosa di quel periodo, ma poi la Termali ha deciso di allontanarsi dai riflettori per vivere la sua vita in stretto riserbo.

L’ex di Walter Zenga parla della sua carriera in tv

Roberta Termali è tornata al centro dell’attenzione mediatica per la partecipazione del suo secondogenito Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 5 e per la querelle che quest’ultimo ha col padre Walter. In una recentissima intervista a Il Fatto Quotidiano, la donna ha dichiarato di non essere mai stata una pronta a tutto per la carriera. Preferiva un panino al salame che i buffet dei ruggenti Anni Ottanta.

“La timidezza è stato un limite enorme e mi preclusi tante opportunità. Capitava che la Perego o la Clerici mi chiamassero per dirmi: ‘Ti va di andare a fare una serata al posto mio che sono già impegnata altrove?’. Io dicevo sempre no: salire sul palco e vedere gli occhi puntati addosso, mi terrorizzava. E poi la maternità mi ha talmente appagata che mi bastava fare la mamma”, ha asserito la madre di Jacopo ed Andrea.

Roberta Termali ha detto no a L’Isola dei Famosi ma strizza l’occhi a Ballando

Essendo stata lantana dalla televisione italiana per diversi decenni, per Roberta Termali non c’è più spazio sul piccolo schermo e nel corso degli ultimi tempi ha sempre di essere una naufraga de L’Isola dei Famosi. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, l’ex di Walter Zenga ha asserito: “Ho detto no all’Isola dei Famosi per la quale in passato mi hanno contattata due volte: è troppo estrema come esperienza, ma non me la sono sentita. Il mio grande sogno in realtà è Ballando con le Stelle. Il GF Vip? Ci dovrei pensare bene perché è un tritacarne emotivo, ma mi piacerebbe avere la possibilità di farmi conoscere per ciò che sono”.

Alla donna il mondo della televisione le manca un po’ e per tale ragione ha detto: “Sì, mi manca, e un piede ce lo rimetterei. Ma capisco che ci sono dei limiti di età e di palinsesto. Quando torno negli studi tv sento un brivido e penso che, con la testa di oggi, avrei potuto sfruttare meglio certe situazioni. Ma non ho rimpianti né rimorsi: mi piace la vita in provincia che mi sono costruita”.