GF Vip, Alfonso Signorini gela Elisabetta Gregoraci: “Quando torni a casa picchiala, lei sa perché”. Chiesto il licenziamento

Alfonso Signorini la combina grossa al Grande Fratello Vip 5

Lunedì sera, durante la puntata Alfonso Signorini ha sconvolto il pubblico del Grande Fratello Vip 5 per la seguente frase: “Quando arrivi a casa, picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì”. Affermazione che ha lasciato a bocca aperta l’ex moglie di Flavio Briatore, che lo ha guardato con gli occhi sgranati e con tanta amarezza in viso.

Ovviamente i telespettatori di Canale 5 non hanno apprezzato per niente la battutaccia del padrone di casa, che si è ispirato un proverbio della lontana Cina. Addirittura, sul web chiede il licenziamento del direttore del magazine per questa uscita infelice nei confronti della soubrette calabrese. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

Il botta e risposta con Elisabetta Gregoraci

Tutto è partito quando lunedì sera nello studio del Grande Fratello Vip 5 si parlava naturalmente del triangolo amoroso tra Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e la sua attuale fiamma Giulia Salemi. Una storia che ha appassionato milioni di telespettatori negli ultimi due mesi di programmazione del reality show di Canale 5.

Da quando la 40enne calabrese ha abbandonato la casa più spiata d’Italia prima di Natale, lei si è trasformato nel cosiddetto terzo incomodo. E anche il conduttore Alfonso Signorini provoca ogni volta la soubrette: “Elisabetta ma non ti senti una mer***cia?”. La replica della diretta interessata non è tardata ad arrivare: “No, amore assolutamente no perché non ho fatto nulla di male”. Ma non è finita qui, subito dopo il giornalista ha rincarato la dose.

La battutaccia di Alfonso Signorini al GF Vip 5

Dopo la risposta di Elisabetta Gregoraci nello studio del Grande Fratello Vip 5, il conduttore Alfonso Signorini si è lasciato andare al proverbio cinese ma rivisitato da lui: “Quando torni a casa picchia la Gregoraci, tu non sai perché, ma lei sì”.

Poi rendendosi conto che le sue parole avrebbero sollevato un polverone di polemiche, lo stesso ha continuato così: “Adesso si aprono tutte le cateratte sulla violenza sulle donne, ormai non si può dire più niente, neanche un proverbio cinese”. Stavolta però, non sono le critiche dei telespettatori sui vari social network a contare di più, bensì l’espressione dell’ex moglie di Flavio Briatore, tramortita in diretta tv su Canale 5.