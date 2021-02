GF Vip, mamma Fariba a Giulia Salemi: “Pierpaolo mi piace”. Elisabetta Gregoraci lascia lo studio (VIDEO)

Mamma Fariba incontra Giulia e Pierpaolo

In occasione della puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera su Canale 5, Giulia Salemi ha incontrato dopo tre mesi mamma Fariba. Nonostante la promessa di non intromettersi, la donna ha deciso lo stesso di intervenire ed esprimere il suo giudizio sulla storia con Pierpaolo Pretelli.

“Quando hai problemi, qualche malinteso, devi spiegarti una sola volta. Le persone intelligenti ti fanno finire. Se hanno deciso di non ascoltarti non continuare. Invece di parlare, chiedi le storie degli altri, fai domande e ascolta. Tu eri una bambina per cui le maestre mi facevano sempre i complimenti, per l’educazione. Ogni volta che dici “c….” mi ferisci, non dirlo più”, ha detto la Tehrani all’influencer italo-persiana.

Immediatamente dopo c’è stato anche l’incontro con il neo genero Pierpaolo Pretelli. A quel punto un’incontenibile Fariba rivolgendosi all’ex Velino di Striscia la Notizia, gli ha detto: “All’inizio non mi piacevi, poi pian piano osservandoti hai decifrato il lucchetto del mio cuore. Io vedo la luce nei tuoi occhi quando guardi Giulia, ogni giorno”. Il 30enne lucano chiamato in causa ha risposto così: “Anche io mi sto innamorando di lei”.

Dopo tali parole, la sua ex amica speciale Elisabetta Gregoraci, in maniera ironica, si è alzata in piedi e ha fatto finta di abbandonare lo studio del Grande Fratello Vip 5. La Tehrani ha commenta in questo modo: “Eli, voglio conoscere anche te!”. Per caso hanno intenzione di formare una famiglia allargata? Stando all’espressione della soubrette calabrese questa possibilità non ci sarà proprio. (Continua dopo il video)

Io che scappo dalle mie responsabilità come la Gregoraci scappa dal confronto con Fariba: #gfvip #tzvip pic.twitter.com/YPg1a5Vupw — trashbiccis (@trashbiccis) February 1, 2021

Chi è Fariba Therani? La biografia

Fariba Tehrani è conosciuta al pubblico italiano principalmente per essere la madre di Giulia Salemi, soubrette e attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. La donna è originaria di Theran, è anche stata ospite in diversi programmi televisivi.

Fariba gestisce un centro benessere nella città dove vive, ovvero in provincia di Piacenza. Ma nel 2015 ha partecipato come personaggio televisivo a Pechino Express con la figlia formavano la coppia chiamata “le persiane”.