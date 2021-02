Alda D’Eusanio dice una brutta cosa su Maria De Filippi: “Non sa veramente cos’è avere un figlio”. La regia stacca (VIDEO)

Alda D’Eusanio menziona Maria De Filippi al GF Vip 5

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera, alcuni concorrenti erano di cattivo umore. Per questo motivo Alda D’Eusanio, che è stata graziata dal pubblico, ha cercato in tutti i modi di consolare Dayane Mello. Ma ad un certo punto la giornalista ha tirato in ballo la regina della televisione italiana e addirittura la regia ha staccato.

“Secondo te chi è che sta meglio di te in questo momento. Una persona famosa, una persona che ti pare. Tipo di solito uno dice ‘io sono scontenta perché c’è qualcuno che sta meglio di me‘. Bene: chi sta meglio di te? Maria De Filippi?”, ha detto la 70enne.

Alda D’Eusanio critica Queen Mary

In tutto questo, Dayane Mello è apparsa particolarmente perplessa per la domanda di Alda D’Eusanio, annuendo molto confusa. A quel punto la nuova arrivata al Grande Fratello Vip 5, facendo un’analisi personale sulla vita privata di Maria De Filippi Per Te ha tirato una frecciatina velenosa fuori luogo.

“Maria De Filippi pensi che stia meglio di te? E’ una che vive dentro la televisione dalla mattina alla sera, non sa veramente cos’è avere un figlio, non sa che cosa è star…”, ha detto la 70enne alla modella brasiliana. Di conseguenza la regia, dopo aver sentito le frasi sulla conduttrice di Uomini e Donne, ha preferito levare l’audio e per alcuni istanti si sono viste le due gieffine parlare senza poterle ascoltare le loro parole. (Continua dopo il video)

Alda Deusiano e il suo pensiero su #mariadefilippi e subito la regia stacca #GFVIP pic.twitter.com/Gd102e8kvh — Nico Insalata (@nicoinsalata) February 2, 2021

Maria De Filippi madre di Gabriele Costanzo

Alda D’Eusanio non ha offeso Maria De Filippi sulla sfera professionale, anche se in passato lo ha già fatto, ma su quella personale. In pratica, la gieffina ha criticato l’essere mamma della conduttrice Mediaset e dire su di essa di non sapere cos’è avere un figlio. Sbagliato visto che Queen Mary dal 2004 è madre di Gabriele, un ragazzo di 28 anni che ha adottato quando ne aveva poco più di 10.

“Quando ho incontrato per la prima volta Gabriele: lui aveva 10 anni. Io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare. Pensavo: e se gli faccio schifo?”, ha dichiarato la donna in un’intervista realizzata un po’ di tempo fa al Corriere della Sera. Anche se il ragazzo come cognome porta Costanzo, di certo la presentatrice non gli ha mai fatto mancare nulla.