Uomini e Donne anticipazioni oggi: rivelazione su Veronica Ursida, Aurora umiliata con foto osé

Le anticipazioni di oggi, mercoledì 3 febbraio, di Uomini e Donne rivelano che Aurora si troverà nuovamente al centro di una bufera. Questa volta, però, la dama verrà toccata nel profondo, in quanto verranno tirati in ballo dei presunti contenuti spinti che la riguardano.

Nel corso della messa in onda, inoltre, Maria De Filippi farà anche una rivelazione spiazzante su Veronica Ursida. A quanto pare, l’ex esponente del parterre femminile starebbe facendo di tutto pur di ritornare in trasmissione.

Anticipazioni oggi: la rivelazione su Veronica Ursida

Quella che vedremo oggi a Uomini e Donne sarà una puntata davvero scoppiettante secondo le anticipazioni. Giancarlo sta conoscendo nuove dame, ma prima di concentrarsi su di loro, deciderà di spendere qualche parola su Aurora. In particolar modo, il cavaliere accuserà la dama di sparlare di lui sui social e non solo. Il cavaliere, infatti, tirerà in ballo anche Veronica Ursida, amica intima della Tropea e dirà che la dama si sarebbe creata un profilo fake per insultare sia lui sia la sua famiglia.

Una volta menzionato l’argomento, allora, La De Filippi coglierà la palla al balzo per fare una confessione. La padrona di casa dirà che la Ursida ha provato in tutti i modi a rientrare in trasmissione. Considerando che, tuttavia, questo non si è mai verificato, pare che la redazione non sia affatto propensa a riaccettarla nel parterre dopo alcune vicende che si sono verificate in passato. Ad un certo punto, però, la situazione degenererà.

Aurora lascia Uomini e Donne piangendo

Giancarlo, infatti, accuserà Aurora di avergli mandato dei filmini alquanto spinti. Dinanzi queste parole, la Tropea andrà su tutte le furie ed esorterà il cavaliere a mostrare a tutti i contenuti di cui è in possesso. Sotto esortazione della protagonista, quindi, il cavaliere mostrerà il suo telefono a Gianni e a tutto il pubblico. Da tali contenuti, però, non emergerà altro che qualche scatto di Aurora con una canottiera piuttosto sensuale.

Le anticipazioni di Uomini e Donne, però, ci rivelano che nella puntata di oggi Giancarlo insisterà e svelerà di avere anche altri contenuti che, tuttavia, sono stati cancellati. Il dibattito andrà per le lunghe e, se Gianni non perderà occasione per attaccare Aurora, Maria prenderà le sue difese. Ad ogni modo, il clima diventerà così teso al punto che la dama uscirà dallo studio tra le lacrime. Il suo ex, comprendendo di aver esagerato, chiederà di uscire per parlarle.