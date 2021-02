Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 3 febbraio: Giancarlo mostra dei video intimi di Aurora, lei scappa in lacrime

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la settimana di programmazione di Uomini e Donne. Infatti, anche più tardi intorno alle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset i telespettatori assisteranno ad un nuovo appuntamento del dating show condotto da Maria De Filippi. Nel pomeriggio si tornerà a parlare del Trono over, ovvero di Aurora Tropea e il cavaliere Giancarlo.

Mentre in studio non saranno presenti i due tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal portale web Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Giancarlo mostra dei video intimi della Tropea

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che dopo Gemma Galgani si passerà a Giancarlo e avrà luogo un lungo e disperato scontro tra lei e il cavaliere. L’uomo l’accuserà di insultarlo sui suoi canali social e addirittura comunicherà che anche la sua amica Veronica Ursida con un fake insulta la figlia di lui. Naturalmente la Tropea sentirà categoricamente e cercherà in tutti i modi di difendersi. A quel punto la padrona di casa Maria De Filippi interverrà facendo una rivelazione inattesa.

Pare che Veronica da tempo chieda di tornare nel dating show di Canale 5, ma sembra proprio che la redazione sta rifiutando la sua richiesta. Detto questo, Giancarlo inizierà a dire che ha dei video della Tropea, quest’ultima inviperita chiederà di mostrarli alle telecamere visto la sua convinzione che non esistano per niente. Il cavaliere farà vedere lo smartphone a Gianni Sperti e poi anche al pubblico, dove si vedrà semplicemente la donna che indossa una canottiera intima provocante, ma nulla di più.

Aurora scappa in lacrime, Giancarlo la insegue

Gli spoiler dell’appuntamento di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che Giancarlo rincarerà la dose dicendo che ce ne erano altri ma sono stati cancellati. Naturalmente, nonostante non ci siano prove schiaccianti Gianni Sperti non perderà occasione per criticare Aurora Tropea, solo Maria De Filippi cercherà di difenderla.

Comunque la dama sarà molto provata dalle accuse di Giancarlo, che alla fine uscirà dallo studio scoppiando a piangere. A quel punto l’uomo, forse rendendosi conto di aver esagerato, chiederà alla padrona di di uscire pure lui per andare a consolarla perchè in fin dei conti sente di provare del bene per lei. La puntata finirà abbastanza movimentata e zeppa di rancori ed accuse reciproche.