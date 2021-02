DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 4 febbraio: Can e Sanem turbati per colpa delle madri

Nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir come protagonisti assoluti. Cosa ci riserverà no le anticipazioni della serie tv che, oltre alla puntata serale del martedì, va in onda tutti i giorni tranne il sabato e la domenica dalle 16:35 circa sono alle 17.10. Cosa accadrà nella puntata di giovedì 4 febbraio 2021? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati.

Mevkibe e Nihat accettano che Leyla si dia lasciata con Osman

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 giovedì 4 febbraio 2021, rivelano che Leyla farà sapere ad Emre che lei e Osman si sono lasciati. Dopodiché la Aydin troverà il coraggio di dire questa notizia anche al padre e alla madre. La ragazza farà rimanere senza parole Mevkibe e il buontempone E Nihat, non appena comunicherà che il suo fidanzamento con l’ex macellaio è finito.

Nonostante tutto i genitori anche se sono molto dispiaciuti per quanto accaduto, accetteranno la scelta della primogenita rassicurandola e rendendosi conto che i sentimenti per l’attore non erano così forti. Effettivamente, la sorella maggiore di Sanem continua a battere per l’ex fidanzato Emre Divit.

Huma non sopporta Sanem come sua nuora

Gli spoiler del nuovo appuntamento pomeridiano di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Leyla ringrazierà i propri genitori per averla capita. Mentre Sanem e Can non vedranno l’ora di coronare il loro sogno d’amore, ovvero di sposarsi.

Ma il fotografo è la giovane aspirante scrittrice sono consapevoli di dover fare prima i conti con le proprie famiglie. Nel dettaglio, la ragazza e il Divit, quando parleranno di nozze, non nasconderanno tutti e due di temere l’intromissione delle loro madri.

Per questo motivo Can e Sanem dopo aver tagliato insieme una torta alla Fikri Harika, andranno in ufficio da Huma con lo scopo di parlarle del loro matrimonio. Purtroppo il fotografo e Sanem non riceveranno una buona accoglienza.

Nel dettaglio, la donna contrariata come Yigit per aver visto baciare i due, fingerà di avere un appuntamento dal parrucchiere. Cosa accadrà dopo? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir.