“Walter Zenga ha versato un assegno da 60mila euro ai figli Andrea e Nicolò:” scoop di Fredella

Lo scoop di Francesco Fredella su Zenga

Il noto giornalista Francesco Fredella, attraverso un suo articolo scritto su Libero Quotidiano ha fatto sapere che Walter Zenga non ha incassato nemmeno un euro per le ospitate televisive, ovvero il Grande Fratello Vip 5 e Live Non è la D’Urso. Nello stesso articolo l’opinionista di Barbara D’Urso ha svelato dei particolari inediti della vicenda familiare di cui si parla da settimane.

Pochi giorni fa, l’allenatore di calcio è tornato nel nostro Paese da Dubai per incontrare il terzogenito Andrea Zenga all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra il gieffino, il fratello maggiore Nicolò e papà Walter c’è una diatriba ancora in atto, ma a quanto pare ci sarebbe qualcosa che ancora non è stato reso noto che andrebbe a favore dell’ex portiere dell’Inter. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto qualche tempo fa prima che scoppiasse questo caso.

Walter Zenga avrebbe dato 30 mila euro ciascuno ad Andrea e Nicolò

Stando alla dichiarazioni di Francesco Fredella, Walter Zenga avrebbe versato ai figli un assegno con una somma molto alta, suddivisa in modo equo tra Nicolò e Andrea. Un assegno che sarebbe stato incassato da entrambi.

“Da nostre indiscrezioni, sembra che Zenga, tre anni fa, abbia versato in totale 60 mila euro (30 mila ad Andrea e 30 mila a Niccolò) su decisione del tribunale di Ancona dopo essere stato citato in giudizio dalla Termali, che avrebbe chiesto l’adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento dal 2001”, ha fatto sapere il giornalista di Libero Quotidiano e conduttore radiofonico su RTL 102.5.

Un particolare non torna in questa vicenda

Ma non è finita qui, infatti Francesco Fredella ha sottolineato anche come questa indiscrezione crea un vero e proprio controsenso. Il motivo? Come tutti ben sanno Andrea e Nicolò da tempo sono sul piede di guerra col padre Walter. Allora per quale motivo avrebbero incassato quella somma ingente?

C’è infine un altro quesito rimasto ad oggi senza risposta. Perché Roberta Termali, ex moglie dell’allenatore di calcio e madre di del gieffino e Nicolò, ha inviato un messaggio all’ex a poche ore dalla sua partecipazione a Live Non è la D’Urso? Staremo a vedere cosa farà sapere l’ex conduttrice sportiva sempre se ha voglia di parlare.