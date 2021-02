Giulia Salemi scoppia a piangere per Tommaso e Dayane: “Cattivi, insensibili, mi vogliono distruggere” (VIDEO)

Tommaso e Dayane contro Giulia

Da circa una settimana il rapporto di Giulia Salemi con Tommaso Zorzi e Dayane Mello sembra essere giunto in un punto di non ritorno, infatti pare che la frattura che si è creata sia insanabile. Lunedì notte, dopo la diretta su Canale 5, la fiamma di Pierpaolo Pretelli ha avuto una forte discussione col rampollo meneghino e subiro dopo anche con la modella brasiliana.

Tra loro ci sono state delle frecciatine reciproche, si sono dette delle cattiverie, e si sono accusati a vicenda. In poche parole i tre concorrenti del Grande Fratello Vip 5 se ne sono dette di tutto e di più, ma a crollare è stata solo la l’italo-persiana. E se la sudamericana e il 25enne si sono fatti forza a vicenda, la figlia di Fariba martedì sera è scoppiata a piangere e si è sfogata con l’ex Velino di Striscia la Notizia.

L’influencer italo-persiana parla con Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi è stanca di essere attaccata da Tommaso Zorzi, ormai suo ex amico e da Dayane Mello. L’influencer italo-persiana ha addirittura pianto per le loro battute velenose e per questo motivo si è voluta sfogare con la sua fiamma Pierpaolo Pretelli.

“Piango per l’insieme. Sono le ultime settimane e non le sto vivendo con tranquillità. Quello che è successo ieri mi è rimasto addosso, troppa cattiveria, troppa. Davvero troppe cose cattive contro di me. Insensibilità umana ho visto, sia di lei che di lui. Cioè proprio pesante, un accanimento nei miei confronti. Voglio solo essere lasciata in pace. Li supplico, per me era finita davvero. Poi perché infieriscono mettendo benzina sul fuoco con lo scopo di ferirmi? Tutto questo per distruggermi, ma mollatemi”, ha affermato la donna nella casa del Grande Fratello Vip 5. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it)

Lo sfogo di Giulia Salemi

Ma lo sfogo di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 5 non è terminato qui. Infatti, parlando sempre con Pierpaolo Pretelli, la ragazza ha detto anche che non giudica nessuno e si fa i fatti suoi.

“Posso almeno difendermi? Ho commesso un crimine? Devo stare muta a e in silenzio? Non vorrei farmi vedere star male e dargliela vinta. Poi magari mi danno della vittima, ma non ce la faccio. E soprattutto non vorrei pesare su di te, anche tu hai avuto i tuoi crolli. Questa volta me la dovrò sbrigare da sola. Soprattutto non voglio più che succedano queste cose come ieri notte”, ha concluso l’influencer italo-persiana. Ecco dei video dove Tommaso Zorzi e Dayane Mello parlano male di lei:

Datane Mello a Giulia: “tu per me sei una ammalata di fama”#GFVIP pic.twitter.com/vpqkjIeykJ — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 2, 2021