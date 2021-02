GF Vip, Rosalinda manda di nascosto un biglietto a Zenga che legge imbarazzato: cosa c’è tra i due? (VIDEO)

Rosalinda ha mandato un bigliettino a Zenga

Sappiamo tutti che la quinta edizione del Grande Fratello Vip sta per terminare, infatti la finalissima è fissata per il primo di marzo. Nonostante questo all’interno della casa più spiata d’Italia continuano ad esserci delle dinamiche e dei colpi di scena.

Combattuta tra l’amicizia speciale con la brasiliana Dayane Mello e il fidanzato Giuliano, con cui dovrà decidere cosa fare una volta uscita, Rosalinda Cannavò sembra essersi avvicinata ad un’altra persona. L’attrice messinese ultimante ha trovato una certa sintonia con Andrea Zenga e quest’ultimo ha avuto un momento d’imbarazzo quando ha ricevuto un bigliettino dalla siciliana.

L’attrice messinese si confida con la De Grenet

La presenza di Andrea Zenga nella casa del Grande Fratello Vip 5 non ha lasciato per niente indifferente Rosalinda Cannavò. Quest’ultima infatti, confidandosi con Samantha De Grenet ha confessato di provare una certa simpatia per il figlio del noto allenatore Walter. Per questo motivo di recente gli ha mandato di nascosto un bigliettino. Un gesto per rompere la timidezza di entrambi, ha spiegato l’attrice messinese.

“Siamo sulla stessa lunghezza d’onda ed è raro aver incontrato una persona simile a me. Lui è molto simile a me sotto tanti aspetti, la timidezza, la riservatezza. È troppo tenero, troppo educato, troppo dolce. Ieri gli ho scritto un bigliettino, gli ho scritto ‘mi sei piaciuto tanto per come hai affrontato la situazione. Sei un uomo raro da trovare oggi. Lo hai dimostrato in quella situazione ma lo dimostri ogni giorno con il tuo modo di fare e la persona che sei'”, ha detto la siciliana alla coinquilina. (Continua dopo il post)

Il botta e risposta tra Rosalinda e Samantha

Confidandosi con Samantha De Grenet, Rosalinda le ha confidato che ha chiesto ad Andrea di leggerlo in bagno. Ad assicurarle che Zenga ha letto il biglietto è stata la stessa soubrette romana: “Ah ecco allora. Ieri sera, quando stavamo tutti a letto, ho visto che prendeva un biglietto dalla sua valigia e lo faceva leggere a Zelletta, poi lo ha nascosto”. A quel punto la giovane messinese ha risposto così: “Me l’aspettavo che non mi dicesse niente, perché è tanto timido. Poi stamattina ci guardavamo e ridevamo un po’ con gli occhi”.

Per lei il figlio di Walter è una persona speciale e non sa perché ha deciso di scrivere quelle righe. “Essendo molto simile a me, vedo che sfugge al mio sguardo, io sfuggo al suo, perché c’è quell’imbarazzo, e allora gli ho scritto questo biglietto. Gliel’ho fatto trovare sotto al cuscino”, ha concluso la gieffina. Poi la cosa è diventata di dominio pubblico grazie a Tommaso Zorzi che ha portato il bigliettino a Stefania e lo ha letto davanti a tutti.