Alda D’Eusanio sparla di Mediaset in favore di un’altra rete: “Lì c’è informazione più completa” (VIDEO)

Ci risiamo, malgrado la pesante tirata d’orecchi che Alda D’Eusanio ha ricevuto nella precedente puntata del GF Vip, la giornalista ci è ricascata e nel mirino ci è finita Mediaset. La donna stava chiacchierando con i suoi coinquilini in merito a quelle che sono le sue abitudini quotidiane.

Nel farlo, però, si è lasciata sfuggire una frase contro l’emittente di Canale 5 che non è passata affatto inosservata. I coinquilini, infatti, l’hanno subito redarguita e le hanno fatto notare l’ennesima gaffe.

La gaffe di Alda D’Eusanio contro Mediaset

Alda D’Eusanio è un vero fiume in piena e in queste ore si è resa protagonista di una battuta infelice che ha coinvolto tutta l’azienda Mediaset. La protagonista, in più di un’occasione, ha ribadito che, dopo tutto quello che ha vissuto, non ha più nessuna intenzione di prestare attenzione a cosa dire o fare e cosa no. Questo, però, la sta portando a commettere un errore dietro l’altro spingendo la produzione del GF Vip a chiamarla spesso in confessionale per riprenderla.

Nelle ore precedenti, la donna stava conversando con Stefania, Tommaso ed altri coinquilini quando, improvvisamente, ha tirato in ballo l’emittente di cui fa parte Canale 5. La giornalista ha raccontato le sue abitudini quotidiane ed ha ammesso che la mattina adora cominciare la giornata leggendo un buon quotidiano. Successivamente, poi, segue i programmi televisivi di La7 per essere aggiornata sulla cronaca. (Continua dopo il video)

I concorrenti l’ammoniscono

La concorrente ha spiegato il motivo per cui predilige tale rete ed ha ammesso che la reputa molto più completa e idonea rispetto alle altre. La7, a dispetto della concorrenza, dà un’informazione completa e precisa che altrove non riesce a trovare. Dopo aver pronunciato queste parole, i concorrenti sono intervenuti ed hanno ironizzato chiedendo alla donna di recarsi immediatamente in confessionale per una ramanzina.

Stefania, ad esempio, ha fatto notare ad Alda D’Eusanio che avesse pronunciato una frase inopportuna che lede l’immagine dell’azienda per cui sta lavorando attualmente, ovvero, Mediaset. La giornalista, però, non si è lasciata scalfire dai commenti dei suoi compagni e non è sembrata affatto pentita della scelta di termini utilizzati. I telespettatori, intanto, stanno commentando l’accaduto sui social e stanno accusando l’opinionista di non riuscire proprio a combinarne una giusta. Altri, invece, ritengono che ognuno debba dire liberamente ciò che pensa senza censura alcuna.