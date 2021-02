Elena Morali scopre un tradimento di Luigi Favoloso: “Sono rimasta scioccata dal video” (FOTO)

Elena Morali e Luigi Favoloso erano usciti di scena da un po’ di tempo e sembravano intenzionati a viversi la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. A quanto pare, però, questo isolamento non è durato molto.

In queste ore, infatti, la showgirl ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha raccontato di aver scoperto un tradimento scioccante da parte del suo fidanzato. La donna pare abbia scoperto tutto grazie alla videocamera di sorveglianza di casa sua.

Il presunto tradimento di Luigi Favoloso

In queste ore, Elena Morali e Luigi Favoloso sono tornati alla ribalta sul web. I due protagonisti si erano allontanati dal mondo dello spettacolo e stavano conducendo tranquillamente la loro vita privata lontano dai riflettori. Ieri sera, però, la donna ha pubblicato un video alquanto spiazzante che riguarderebbe un presunto tradimento da parte del suo fidanzato. La protagonista ha postato una clip girata dalle telecamere di sorveglianza del suo appartamento.

Nelle immagini in questione si vede Luigi entrare in casa in compagnia di una ragazza dai capelli biondi, che non sembra essere Elena. Quest’ultima ha detto di essersi imbattuta per caso in questa clip in quanto stava cercando un video legato al giorno del suo compleanno . Nell’andare a ritroso nelle registrazioni, però, è incappata in questo filmato che l’ha lasciata senza parole. (Continua dopo la foto)

Elena Morali scioccata, i fan dubitano

Elena Morali, dunque, ha pubblicato un post in cui ha accusato Luigi Favoloso di averla tradita e si è detta assolutamente scioccata di quanto visto. La dama ha reputato la clip terrificante ed ha ammesso che si sarebbe allontanata dai social per un po’ di tempo, in quanto troppo provata per l’accaduto. In merito a Luigi, invece, anche lui è completamente sparito dai social da diverse ore. I follower della coppia, però, stanno sollevando delle domande.

Secondo il punto di vista di molti, infatti, questa potrebbe essere solo una trovata per tornare nei salotti televisivi a fare un po’ di gossip. Era da troppo tempo che i due non si rendessero protagonisti di qualche scandalo, pertanto, questa potrebbe essere l’occasione giusta. Parecchi utenti, inoltre, si sono chiesti come sia possibile che Favoloso abbia portato a casa la sua presunta amante, consapevole del fatto che potesse essere tutto ripreso dalle telecamere dell’appartamento. Questo e molti altri dubbi potranno essere disciolti solo dai diretti interessati.