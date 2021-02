Alda D’Eusanio la spara grossa su Maria De Filippi: la regia è costretta a censurare

La concorrente di GF Vip continua a rendersi protagonista di episodi molto particolari. Ecco che cosa ha detto su Maria De Filippi costringendo la regia a staccare l’audio immediatamente.

GF Vip: Alda D’Eusanio nella bufera

Alda D’Eusanio è l’ultima concorrente ufficiale di questa lunghissima e chiacchieratissima quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ma nemmeno dopo 24 ore dal suo ingresso si è lasciata andare a delle espressioni poco piacevoli. Ha usato la famosa parola con la N che è costata la squalifica a Fausto Leali, ha detto di preferire altre reti a Mediaset e ha avuto parole durissime per molte persone che hanno innescato le reazioni del web.

Poche ore fa si è lasciata andare di nuovo a delle frasi molto curiose e spiazzanti su una delle conduttrici di punta di Mediaset, Maria De Filippi. Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa ha detto.

Alda D’Eusanio su Maria De Filippi: ‘Vive dentro la tv, non sa che cosa vuol dire avere un figlio’

Poche ore fa Alda parlando con Dayane, probabilmente nel tentativo di creare una conversazione positiva, ha chiesto chi secondo lei stava meglio. Alda continuava a chiedere alla modella il nome di una persona che secondo lei stesse meglio in quel momento per farle capire che in realtà non è così e che non bisogna essere frustati pensando alle altre persone.

Ecco che cosa ha detto, facendo un esempio su Maria De Filippi: “Chi è che magari sta meglio di te? Maria De Filippi? È una che sta dentro la televisione dalla mattina alla sera, non sa che cosa vuol dire veramente avere un figlio, non sa che cosa è stare…” . A questo punto la regia ha immediatamente staccato l’audio e dopo qualche secondo ha cambiato inquadratura.

Inevitabilmente queste affermazioni hanno creato scompiglio per due motivi. Il primo per le parole sulla conduttrice di fatto neanche corrispondenti al vero perchè Maria De Filippi un figlio ce l’ha, adottato quando il ragazzo era adolescente. Il secondo punto riguarda la censura della regia del Grande Fratello Vip. Per questo Stefano Bettarini ha riportato subito l’episodio sul suo profilo Instagram chiedendo quanto ancora gli autori proteggeranno Alda D’Eusanio nonostante i suoi continui scivoloni. Voi che cosa ne pensate?