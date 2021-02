GF Vip, Rosalinda scrive un bigliettino segreto ad Andrea Zenga: Tommaso Zorzi ne svela il contenuto

L’attrice ha scritto un biglietto che doveva rimanere segreto ma Tommaso ha trovato la brutta copia e ne ha svelato il contenuto a tutti. Ecco che cosa è successo nella Casa

GF Vip: Rosalinda scrive un bigliettino ad Andrea Zenga, Tommaso svela il contenuto a tutti

Poche ore fa nella Casa del Grande Fratello Vip è accaduto un episodio particolare. Tommaso Zorzi ha trovato nel cestino del bagno un biglietto, lo ha preso e lo ha letto davanti a tutti insieme all’inseparabile Stefania Orlando. Quella era la brutta copia di un messaggio che Rosalinda Cannavò aveva scritto privatamente ad Andrea Zenga ed è stata lei stessa a confessarlo a Samantha De Grenet.

Nel biglietto c’era scritto: “Saprai chi è a scriverti solo dicendoti che sono una persona così timida da doverti scrivere una letterina per dirti due cose. Sei un uomo con dei valori veramente rari da trovare oggi. L’hai dimostrato in quella occasione e lo dimostri ogni giorno. Vabbè solo questo, adesso ciao“.

Rosalinda si è imbarazzata molto quando il tutto è diventato di dominio pubblico perchè lei aveva scritto a Zenga di leggere il biglietto da solo in bagno. Parlando con Samantha l’attrice ha detto di trovare Andrea sulla sua stessa lunghezza d’onda.

“Lui è troppo tenero, dolce, rispettoso, è veramente una persona speciale e non so perchè mi sono sentita di farlo. Forse perchè essendo simile a me ha delle difficoltà, spesso non ci guardiamo perchè c’è imbarazzo. Stamattina ci guardavamo e ridevamo con gli occhi, è tanto carino“.

Rosalinda lascerà Giuliano?

Da settimane Rosalinda ha messo in dubbio il suo rapporto con il fidanzato storico Giuliano. Quando lui è andato a trovarla la settimana scorsa lei si è lasciato sfuggire un “ti voglio bene” invece che un “ti amo” e questo per molti è un chiaro segnale. Poi, sembra che stia nascendo qualcosa in Casa. Per molti Rosalinda è molto interessata a Andrea Zenga anche se ha instaurato un’amicizia particolare anche con Andrea Zelletta.

Infatti, in un momento senza microfoni con Dayane Mello, l’attrice sembrava aver confessato l’interesse per Zelletta perchè Zenga piace molto anche alla modella brasiliana. Questo bigliettino avrà smosso qualcosa in loro? Voi che cosa ne pensate?